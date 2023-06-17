«Совести у людей нет: один стоит сутками, а другой приехал умный, грамотный»6
- 17.06.2023, 15:17
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Водители рассказали о «нервных эксцессах» на границе Беларуси с Польшей.
Брестчанин Сергей поделился своими мыслями о том, как на границе «самые хитрые» вклиниваются в очередь. Он говорит, что есть способ, как сделать, чтобы это уменьшить. Хотя, судя по видео, этот способ даже в Польше не всегда помогает, пишет «Ганцавіцкі час».
16 июня 2023 года Сергей стоял в очереди в Тересполе на въезд в Беларусь. И снял, как некоторые водители объезжают очередь и ищут, где вклиниться.
«Человек вырывается и объезжает очередь. И что здесь такого, никакими правилами не описано как нужно стоять в очереди. Доколупаться никак и не к чему. Но обратите внимание на разметку. А здесь уже нарушение. Камеры стоят и время от времени поляки «обилечивают» таких шустрых. Вот бы у нас так. Нарисовали разметку и камеры поставили. В автоматическом режиме «обилечивали» бы наглецов и самых хитрых. Делов то?» – написал Сергей.
Правда в Польше эта система не всегда помогает, как видно на ролике.
Тормозят поляки
Еще один житель Брестской области Николай, тоже часто ездит через границу и поделился своим мнением.
«У пункта перехода какая пропускная способность? Примерно 1800 машин в смену? А пропускается сколько? Если 300 машин стоит, то это уже ужас какая большая «колейка». Но если работала ба реальная пропускная способность, то эти 300 машин – 6 часов работы. Просто тормозят поляки. Вчера мы заехали, у поляков четыре машины на канале», – рассказал Николай.
А что по поводу объезда очереди?
На границе есть практика, когда продают место в очереди. Николай не видит в этом ничего плохого. Ведь машина, которая держит очередь, отъезжает, когда приезжает «покупатель» места.
«Ну он приехал, стоит в очереди. Отстоял полсуток и продал. Я в этом ничего страшного не вижу. Или взял на моей машине, отстоял за деньги. Я пришел, а он ушел».
Но некоторые наглецы объезжают и так
«Ну, объезжают… Совести у людей нету. Кто-то стоит сутками, а кто-то приехал умный, грамотный, ему надо по-быстрому. Ну ладно, проехали бы эти 20 машин в смену, когда пропускается по 1800 машин. Тогда бы это было не заметно совсем. Если бы все нормально работало.
Мы ж помним, очереди какие были до пандемии. Тогда если проехали за 4-5 часов, то говорили, что это долго. Обычно было 2-3 часа, и ты в Польше. А если было надо совсем быстро, то была электронная очередь, и ты мог официально купить. Приехать на свое время указанное и в промежутке 50 минут спокойно ехал на границу», – рассказал Николай.
«На нервах» бывают эксцессы на границе
«Как-то, рассказывали друзья, мордобой был. Когда пытались вклиниться в очередь. Кто-то лишился зуба. Понятно, у людей нервы сдают.
Дежурит ГАИ на нашей стороне. Но обычно ж нарушений по их линии нету. А то, что очередь объезжают, то они ж не обязаны это пасти. Вот если была бы сплошная разделительная полоса, пару камер. И там милиция не надо – сиди в кабинете, выписывай протоколы, отправляй по почте», – считает Николай.