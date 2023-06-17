«Но примчались санитары и зафиксировали нас» 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

17.06.2023, 15:26

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Тяжела доля пресс-секретаря Кремля.

Тяжела доля пресс-секретаря. Изваяет великий геополитик что-то невразумительное, а ты бегай вокруг этого, вороши языком-лопатой словесный снег – разгоняй пургу.

Так и случилось с «санитарной зоной» - задумкой Путина, чтобы не обстреливали российскую территорию с Украины. На вопрос журналистов, когда же начнётся создание этой самой «зоны», Дмитрий Песков промямлил, что по сути, этот процесс ведется «уже полтора года».

Да если бы кто-то сказал 24 февраля 2022 года, что дело докатится до защиты российской территории от обстрелов с Украины, его бы немедленно осудили за «дискредитацию армии». Как же можно не верить в успех!

«Не может быть ни новой, ни старой («санитарной зоны»), она может быть только одна», - сообщил Дмитрий Песков.

Конечно одна, но, согласитесь, в этой санитарной зоне - психбольнице у каждого пациента должна быть своя комната – в одной великий геополитик с коробкой солдатиков, по соседству кто-то с дикими глазами, постоянно бормочущий о потерянных итальянских виллах, дальше – человек в кожаном пальто, водружающий российский флаг на Майдане. И, конечно же, фактурный политолог с его ядерным «упреждающим ударом возмездия».

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