Обнаружена скрытая функция iOS 17, о которой не сказала Apple 17.06.2023, 15:30

3,738

Такого еще не было в iPhone.

Портал MacRumors протестировал бета-версию яблочной iOS 17 и обнаружил не упомянутую на презентации фичу. Она позволяет вернуть старый пароль iPhone в течение 72 часов, если вы забыли новый.

Речь идет о новой функции, которой ранее не было в iOS. Вероятно, таким образом Apple решила упростить жизнь тем, кто постоянно забывает новые пароли, пишет unian.net.

Отмечается, что раньше, после смены код-пароля блокировки экрана iPhone вам ни в коем случае нельзя было его забыть, иначе пришлось бы делать полный сброс системы и терять информацию с гаджета. Теперь же все стало гораздо проще.

В iOS 17 при вводе неправильного пароля достаточно будет нажать на «Забыли пароль?», что приведет к экрану с опцией «Попробуйте сбросить пароль». Выбрав этот параметр, пользователи смогут ввести предыдущий пароль и создать новый снова.

Если вы уверены в своей памяти, а также для повышения безопасности эту опцию можно отключить – специальная кнопка в настройках позволяет обнулить 72-часовой срок действия предыдущего пароля.

Напомним, пока что iOS 17 доступна только в виде беты для владельцев iPhone Xs и новее. Релиз стабильной версии системы ожидается в сентябре вместе с презентацией iPhone 15.

По сравнению с iOS 16 новая система получила не так много нововведений. Впрочем, несколько интересных фишек все же есть, в частности, возможность превратить смартфон в смарт-дисплей. Однако отметим, что Apple любит держать новые девайсы и функции в секрете до полноценного релиза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».