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Лукашенковские и российские СМИ опозорились фейком о Буданове

  • 17.06.2023, 15:44
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Лукашенковские и российские СМИ опозорились фейком о Буданове

Они ссылаются на несуществующую статью в немецкой газете.

Российские СМИ запустили фейк о том, что глава Генерального управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов «находится в коме в одной из больниц Берлина».

Подхватили фейк и лукашенковские СМИ, к примеру — ОНТ. Пропагандисты ссылаются на несуществующую статью в немецкой газете Stern.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский вчера, 16 июня, заявил, что Буданов находился на военном совете.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, россияне распространили фейк об исчезновении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

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