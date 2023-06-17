Токаев потребовал прекратить называть объекты Казахстана в честь деятелей СССР 7 17.06.2023, 15:51

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Президент страны призвал создать список собственных выдающихся фигур.

Власти Казахстана должны перестать использовать имена деятелей Советского Союза для названия объектов и создать список собственных «выдающихся фигур», заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям», — подчеркнул он, пишет издание Zakon.kz.

Токаев назвал ономастику — раздел языкознания, изучающий собственные имена, — «важнейшим идеологическим инструментом, который имеет большое значение для укрепления исторического самосознания» граждан страны.

По его словам, настало время определить единый ряд выдающихся фигур в истории казахского народа, которые станут одними из ключевых маркеров общенациональной идентичности внутри страны и за рубежом.

В связи с этим Токаев потребовал сделать вопросы наименований прерогативой государства. «Ономастика — это не дело потомков и родственников наших предков или известных личностей. Это прерогатива государства. Все ономастические процедуры нужно четко регламентировать с учетом не только региональных особенностей, но и общенациональных приоритетов», — отметил президент Казахстана.

Ранее Токаев потребовал прекратить устанавливать в республике памятники деятелям советского периода. «Придумываются биографии, наполненные героическими деяниями, которых в реальной жизни не было. Архивные документы на эту тему или не подтверждают, или полностью отсутствуют. Группы активистов буквально заставляют наших граждан верить в мифологизированные биографии партийно-государственных деятелей советского прошлого, — заявил он, добавив, что есть случаи установки памятников даже тем историческим фигурам, которые связаны с массовыми репрессиями.

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