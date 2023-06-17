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Адвоката, который защищал Анджея Почобута, лишили лицензии

  • 17.06.2023, 16:00
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Адвоката, который защищал Анджея Почобута, лишили лицензии

Минюст заявил, что Александр Бирилов «недостаточно квалифицирован».

Минюст лишил лицензии адвокатов Александра Бирилова и Павла Миронова. Решение принято в связи с «недостаточной квалификацией», сказано в сообщении ведомства.

Александр Бирилов — адвокат, который защищал в суде журналиста и одного из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджея Почобута, которого в феврале приговорили к 8 годам колонии за «разжигание вражды» и «призы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности».

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