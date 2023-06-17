Трудовой кодекс хотят существенно изменить 3 17.06.2023, 16:18

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Какие новшества придумали?

В Беларуси хотят внести изменения в Трудовой кодекс, подготовленные правки на этой неделе утвердил так называемый совет республики. Дальше документ пойдет на рассмотрение Александра Лукашенко. «Зеркало» напоминает, как правки хотят внести.

Диспансеризация по-новому

Чиновники хотят ввести один оплачиваемый выходной для диспансеризации. Работник будет получать за этот день средний заработок. Но воспользоваться такой возможностью работникам, которым меньше 40 лет, можно будет только раз в три года.

Работники старше этого возраста смогут брать один оплачиваемый выходной день под диспансеризацию один раз в год, а те, кто трудится на пенсии, — два раза в год (это касается также тех, кому до выхода на заслуженный отдых остается меньше пяти лет).

Чтобы получить такой выходной, работнику нужно написать заявление и согласовать его с нанимателем.

Изменения по отпускам

Еще одно возможное новшество касается трудовых и социальных отпусков.

«При разделении трудового отпуска на части его продолжительность будет определяться на дату предоставления каждой из частей, а также закрепление порядка предоставления трудового отпуска по соглашению сторон, то есть не в соответствии с графиком трудовых отпусков», — уточняют в Минтруда.

Еще одно изменение касается разбивки трудовых отпусков не больше чем две части. Сейчас это можно сделать, если такая возможность прописана в коллективном договоре.

«Работник сможет разделять трудовой отпуск на более чем две части не только в тех случаях, когда это предусмотрено коллективным договором, но и иными локальными правовыми актами нанимателя (то есть при отсутствии коллективного договора)», — поясняют в Минтруда.

Что могут откорректировать по выплате зарплат

Одно из предложений — обязать нанимателей выплачивать зарплаты работникам не реже двух раз в месяц. Речь как о трудовых договорах, так и о контрактах. Сейчас контрактами может быть предусмотрена другая периодичность. К примеру, раз в месяц.

Отпуск для диссертации

В Трудовом кодексе хотят прописать, что наниматель обязан предоставить работнику отпуск на написание диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Но такой возможностью смогут воспользоваться, как ожидается, только те, кто прошел предварительную экспертизу диссертации.

Отпуск до 30 календарных дней должны в таком случае предоставить однократно, при этом за работником будет сохраняться средняя зарплата.

Сокращенный рабочий день для многодетных

Как отмечают в Минтруда, многодетные родители, которые воспитывают детей до 16 лет, а также родители ребенка-инвалида смогут по согласованию с нанимателем сократить продолжительность ежедневной работы на один час. Сейчас их могут освобождать от работы на один день в неделю.

Но есть условие — чтобы это не препятствовало нормальной работе организации.

Новшество по обедам при неполном рабочем дне.

В новой редакции Трудового кодекса прописали нормирование ежедневной, еженедельной продолжительности рабочего времени, а также отдыха и приема пищи.

— Ранее всем работникам, которые трудятся с полной занятостью, предоставлялся обед от 20 минут до двух часов по согласованию с нанимателем, — рассказывала ранее так называемый депутат Инна Крачек изданию «Витебские новости». — Сложности возникали, если человек работал неполное время: кто-то на полставки, кто-то на четверть. И тогда, по сути, ему эти 20 минут не нужны. И в новой редакции кодекса будет необязательным предоставление такого отдыха. У нас в стране перед праздничными днями для работников вводилось сокращение рабочего времени на час. Опять же, возникают вопросы для тех, кто работает с неполной трудовой занятостью. Трудовым кодексом это урегулируется и теперь будет пропорционально отработанному времени.

Новшества по удаленной работе

Чиновники хотят ввести новшества также по дистанционной работе. Так, нанимателям хотят разрешить переводить работников на такой формат не только на постоянной основе, как сейчас, но и временно. Но сделать это можно будет, как предлагается, на срок, который не может превышать шесть месяцев в календарном году.

Также в Беларуси могут ввести комбинированный формат работы. Работник сможет чередовать удаленку и работу в офисе. В трудовом договоре нужно будет прописать, что работник переходит на комбинированный график.

«Предлагается дополнить Трудовой кодекс нормами, которые урегулируют возможность чередования периодов выполнения работы дистанционно и на рабочем месте в организации, т.е. так называемую комбинированную работу», — поясняют в Минтруда.

Новшества по питанию работников

Наниматели смогут удерживать из зарплаты работников затраты на их питание.

Также предлагается установить, что работники, у которых смена не превышает 4 часа, при их желании могут трудиться без перерыва для отдыха и питания.

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