В России «профессиональная доносчица» написала донос на мать погибшего оккупанта 17.06.2023, 16:46

Женщина негативно высказывалась о войне в Украине.

В России на мать погибшего срочника Аллу Фатхелисламову составили протокол о дискредитации оккупационной армии. Донос на нее, по данным СМИ, написала российская «профессиональная доносчица».

Об этом сообщает российский региональный ресурс 72.ru.

По данным издания, донос на Фатхелисламову написала Анна Коробкова. Как сообщает российский ресурс «Медуза», эта женщина в интервью российским СМИ называла себя «профессиональной доносчицей» и утверждала, что за 2022 год она якобы написала больше 700 доносов.

Донос Коробковой написала на Аллу Фатхелисламову после интервью на ютьюб-канале «Новой газеты Европа». В нем мать российского оккупанта рассказала о своем сыне Афанасии, который погиб в Белгородской области в конце 2022 года.

«Приехали (полицейские — ред), показали на телефоне, что поступил донос. Спросили, почему давала интервью? А они даже не знали, что у меня сын погиб. Через пару дней приехали ко мне на работу, привезли бумажный вариант заявления почитать», — сказала она.

По ее словам, в доносе было написано, что ее надо «строго назаказать» за «дискредитацию» армии, поскольку «даже во время Великой Отечественной войны родственники погибших не имели права высказываться против».

В интервью «Новая газета Европа», женщина негативно высказывалась о войне в Украине: «Война — кому она нужна? Она не нужна никому. Пусть даже тогда [в начале войны] мой сын еще не был в армии, я плакала за чужих».

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