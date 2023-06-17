Как будет выглядеть человек после постоянной работы из дома? 17.06.2023, 16:51

Появилась 3D-модель

Удаленная работа пришла в нашу жизнь во время пандемии Covid-19 вместе с масками и антисептиками для рук. Хотя локдауны давно завершились, значительная часть сотрудников так и не вернулась в офисы, продолжив трудиться из дома. По подсчетам аналитиков, в России на февраль 2022 года доля компаний с «дистанционными» работниками выросла до 51 процента, пишет Naked science.

Несмотря на множество плюсов (к примеру, сотрудникам не надо тратить деньги и время на дорогу до офиса, можно работать из любой точки мира, а работодатели экономят на аренде), специалисты предупреждают: последствия удаленки не заставят себя ждать, и человечеству грозит регресс.

Теперь познакомьтесь с Анной: у нее лишний вес из-за малоподвижного образа жизни, потухший взгляд, воспалившиеся глаза, неправильная осанка, сгорбленная спина (результат многолетней нагрузки на шею и спину), скрюченные пальцы на руках (так называемые текстовые когти) и отекшие ноги.

Именно таким будет типичный «удаленный» сотрудник к 2100 году по версии Furniture at Work. Компания создала эту модель на основе исследования ученых и при поддержке экспертов из области здравоохранения.

По словам авторов 3D-модели, постоянное сидение за ноутбуком на кровати (ведь у Анны нет пригодного рабочего места) довело женщину не только до плохой физической формы, но и до проблем с психическим здоровьем из-за пребывания в изоляции.

«Недостаток регулярных движений и эргономические недостатки (неправильная организация рабочего места. — Прим. ред.) могут привести к скелетно-мышечным нарушениям. Хронические боли и дегенеративные состояния также могут развиваться из-за продолжительного сидения и неправильной осанки, особенно когда никто вас не видит», — объяснил хирург-ортопед доктор Л. С. Ван.

Несмотря на все это, исследование психологов из Стокгольмского университета (Швеция) в 2021 году показало, что длительные поездки на работу (7,9-20 километров в пути и более) тоже связаны с более низкой физической активностью, избыточным весом и проблемами со сном — по сравнению с короткими поездками (около 3,1 километра).

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