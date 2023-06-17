Антиутопия русского Оруэлла 2 Вадим Зайдман

17.06.2023, 17:01

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Вадим Зайдман

О «Манифесте русского фашизма».

Сейчас все азартно обсуждают статью гиганта политологической мысли Сергея Караганова. Многие либеральные и просто здравомыслящие наблюдатели – за исключением тех, кто решил, что у дяди Сережи вслед за путинской элементарно поехала крыша – восприняли ее как некий «Манифест русского фашизма». Как очередную судорожную попытку в страхе перед украинским наступлением и последующим неминуемым разгромом, и военным, и, с большой вероятностью, самого путинского режима, шантажировать Запад ядерным ударом. Уверенности в успехе шантажа Путину могла придать беззубая реакция на подрыв Каховской ГЭС мирового сообщества, не понявшего (или из трусости, надежды на «авось пронесет!» делающего вид, что не поняло), что после этого следующий логический шаг по лестнице эскалации (которой так боится Запад) – подрыв Запорожской АЭС.

Все это с большой вероятностью правильные объяснения.

Но никто из наблюдателей не обратил внимания, что перед нами – вольная или невольная, но очевидная антиутопия.

Вся статья состоит из новоязовских формулировок. Начиная с самого заголовка: «Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы». Гениальный Оруэлл сократил бы это до предельной краткости: «Ядерная война – это мир».

Сравним это с классиком, то есть, с самим Оруэллом:

Война – это мир.

Ложь – это правда.

Черное – это белое.

Свобода – это рабство.

Незнание – сила.

Путинская эпоха обогатила оруэлловский новояз новыми литыми формулами. Типа «фашист – это антифашист» – в точном соответствии с пророчеством, приписываемым Уинстону Черчиллю, согласно которому фашисты будущего станут называть себя антифашистами. Тогда, соответственно, «антифашист – это фашист». С началом полномасштабной войны против Украины появились формулы: «Украина (вариант: НАТО) – это агрессор». «Россия – жертва агрессии».

Караганов свел весь наработанный материал воедино. Вся его статья состоит, по сути, из новоязовских абсурдизмов, которые в утопическом фашистском обществе (в которое давно превратилась Россия) перестают восприниматься, как абсурдные.

Почитаем.

– «Глубинная, даже основная причина украинского кризиса« – это не война, развязанная Россией против Украины, а «ускоряющийся провал современных правящих западных элит».

– США поставляют Украине оружие не с целью помочь ей защититься от агрессора, а чтобы «связать руки России – военно-политическому стержню освобождающегося от оков неоколониализма незападного мира. В идеале американцы хотели бы, конечно, просто взорвать нашу страну, кардинально ослабив таким образом и поднимающуюся альтернативную сверхдержаву – Китай.« (привет А. Немецу!).

– Европейские страны не по своей волей в союзе со Штатами помогают Украине. – «Ослабевшие США добивают Европу, другие зависимые от них страны, пытаясь бросить их в топку конфронтации вслед за Украиной. Элиты в большинстве этих государств потеряли ориентиры и, паникуя из-за провала собственных позиций внутри и вовне, послушно ведут свои страны на заклание».

– Не Россия стала фашистской страной в 21-м веке – «вектор развития большинства стран Запада показывает: они движутся к новому фашизму».

– Не Россия поставила мир на грань Третьей мировой войны – «вектор движения Запада служит однозначным признаком дрейфа в сторону развязывания Третьей мировой».

– Не российскому агрессору нужно нанести разгром, чтобы наступил мир. – Чтобы избежать катастрофы для Человечества, разгром должен потерпеть Запад. «Сломав волю Запада к агрессии, мы не только спасем себя, окончательно освободим мир от длившегося пять веков западного ига, но и спасем все человечество. Подтолкнув Запад к катарсису и отказу его элит от гегемонии, мы заставим его отступить раньше, чем случится всемирная катастрофа. Человечество получит новый шанс на развитие».

– Путинская Россия – это не абсолютное Зло, раковая опухоль на теле Человечества. – Путинская Россия – это «государство-цивилизация»: «Наши друзья мидовцы недавно совершили настоящий прорыв, назвав Россию в Концепции внешней политики государством-цивилизацией. Добавил бы – цивилизацией цивилизаций».

– Попытки Запада привести в чувство агрессора – это попытки «повернуть историю вспять». Сама агрессия России против Украины – это как раз не реваншистская попытка повернуть историю вспять, а движение России вперед: «Мы должны заставить Запад отказаться от попыток повернуть историю вспять, отказаться от потуг на глобальное доминирование и принудить его заняться собой, перевариванием своего нынешнего многоуровневого кризиса. Грубо выражаясь, нужно, чтобы Запад просто „отвалил» и не мешал России и миру идти вперед».

– Ну и, наконец, то самое, итоговое, сакральное: «Ядерная война – это мир». Если западные элиты не одумаются, не откажутся от своих агрессивных планов в отношении России, она вынуждена будет для спасения Человечества нанести по нему ядерный удар: «Тогда придется бить по группе целей в ряде стран, чтобы привести в чувство потерявших разум. Это морально страшный выбор – мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но, скорее всего, закончится вся человеческая цивилизация».

– И, кстати, ядерное оружие – это, если уж оперировать теологическими терминами, оружие Сатаны. А в путинско-гундяевском Новоязе, как видим – это оружие Бога.

Ядерный удар – не просто путь к миру, это спасение человеческой цивилизации.

Вот и гадайте, что перед нами: действительно «Манифест русского фашизма» – или жесткая антиутопия, чтобы продемонстрировать всю абсурдность путинского режима, а также опасность, которую он представляет городу и миру. (Вспомним «Туннель от Бомбея до Лондона» из «Покаяния» Тенгиза Абуладзе).

Я не слежу пристально за «творчеством» Караганова, но в былые времена мне попадались вполне адекватные его тексты. Но в чем я ни на минуту не сомневаюсь: цену этому человеконенавистническому бреду, который он состряпал, он прекрасно знает. Поэтому я думаю: может быть, он, для ублажения Путина и для внутреннего потребления написав такой «Манифест», на самом деле держит фигу в кармане? Доведя свою писанину до высот оруэлловской антиутопии, то есть, до полного абсурда, таким образом жестко троллит и Путина, и всю его пропагандонскую рать? – И тем самым, кроме всего прочего, подает сигнал, подмигивает Западу?

Но даже если эта антиутопия вышла у него невольно, против его желания, – Запад должен воспринять этот «Манифест» именно так.

Как антиутопию.

То есть – предупреждение. Вполне может быть, что последнее.

Потому что эти ребята, не остановившиеся перед взрывом ГЭС, вполне способны на то, чтобы и Оруэлла, и Кафку сделать былью.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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