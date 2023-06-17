Завтра в Беларуси будет очень жарко 17.06.2023, 17:05

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В четырех областях объявлен оранжевый уровень опасности.

В воскресенье в четырех областях Беларуси метеорологи объявили оранжевый уровень опасности — будет очень жарко. При этом во многих лесах сохраняется опасность пожаров.

Днем в воскресенье, 18 июня, на большей части Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей максимальная температура воздуха достигнет +30...+31°С.

Завтра в Беларуси ожидается переменная облачность. Местами, в основном опять по западу страны, — кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром. Температура воздуха ночью +12…+19°С, днем от +20°С по западу до +31°С по востоку.

При этом во многих белорусских лесах по-прежнему сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Речь идет о многих районах Минской области и местами о Витебской и Могилевской областях.

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