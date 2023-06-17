Фейгин: Российские генералы планируют убить Пригожина 7 17.06.2023, 17:12

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Главаря «Вагнера» могут отправить на фронт.

Российские генералы планируют нейтрализовать главу ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Его могут отправить на фронт и там убить, обвинив в этом Украину.

«Легко будет списать убийство Пригожина: он приехал на фронт, а там ракеты ударили. И, возможно, эта фейковая история с Делимхановым является репетицией этого. Мы видим, что в зоне сферы Пригожина есть несколько генералов - Суровикин, с которым у него комплиментарные отношения, Мизинцев вообще перешел к нему работать с должности заместителя министра обороны по снабжению и тылу, еще несколько фамилий называют. То есть какая-то группа вокруг Пригожина была. Я думаю, все это связано со средствами и еще какими-то интересами», - пояснил деятель российской оппозиции, бывший депутат Госдумы Марк Фейгин в эфире телеканала «Эспрессо».

По его словам, то, что Пригожин выводит своих боевиков из Бахмута на переформирование, свидетельствует о его выпадении из игры.

«Особенность аппарата РФ заключается в том, что когда человек становится «радиоактивным», от него «фонит», и от него все мгновенно убегают. Пригожин уже приближается к такому состоянию. Конфликтов у него много, врагов у него много, а друзья - не устойчивая составляющая в этой системе отношений. Пригожина никто не прикроет, если командование, генералитет выторговали списание в ноль Пригожина у Путина. Защищать Пригожина никто не будет бросаться, он свой функционал выполнил. От него уже мало чего ожидают, поскольку зэков брать запретили. С фронта, с важных участков, с Бахмута он уже выводит свои части, вероятно на переформирование, потому что мало чего осталось боеспособного. Поэтому я считаю, что это является свидетельством того, что Пригожин из игры выпадает», - подытожил Фейгин.

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