В Шкловской колонии силовики наклеили Z-свастику, а когда РФ начала проигрывать — ее содрали 7 17.06.2023, 17:21

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Многие заключенные поддерживают Украину.

Алексей провел в Шкловский колонии больше года за участие в протестах. Он рассказал, что война в Украине заставила переобуться многих работников тюрьмы.

В начале полномасштабной войны кто-то из сотрудников наклеил на оборудование Z-свастику. Однако, когда стало понятно, что Россия не побеждает, букву содрали. Некоторые сотрудники заявляли, что готовы идти воевать за Россию, отметил бывший политзаключенный в интервью «Нашай Ніве».

«Радоваться за Украину в колонии нельзя, за это отправляют в ШИЗО. Но «осужденные» старались высказываться, говорили, что русским так и надо. Тогда я понял, что не все потеряно», — рассказал Алексей.

В Шкловской колонии удерживают Павла Северинца, Александра Ярошука, Владимира Лабковича, недавно туда этапировали Павла Белоуса. Там же в мае 2021 года умер Витольд Ашурок.

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