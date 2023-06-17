Из Полоцкого университета уволено не менее 7 сотрудников
- 17.06.2023, 17:44
- 1,580
Увольнения происходят по политическим мотивам.
Из Полоцкого государственного университета уволено не менее 7 сотрудников, пишет «Позірк» со ссылкой на источник.
По представленной информации, ректор ПГУ им.Евфросинии Полоцкой Юрий Романовский подписал приказ об увольнении:
секретаря деканата историко-филологического факультета Екатерины Шавлюга;
преподавателя кафедры мировой литературы и иностранных языков Анастасию Мозго;
старшего преподавателя кафедры иностранных языков Светлану Понимащенко;
секретаря кафедры физического воспитания и спорта Татьяну Черкасову.
«Сразу за Черкасовой заявление об увольнении подала специалист по сопровождению учебного процесса кафедры физической культуры и спорта Светлана Николина», — утверждает источник.
Ранее сообщалось об увольнении доцентов Виктора Черевко и Сергея Глазырина. Увольнения происходят по политическим мотивам.