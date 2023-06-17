закрыть
17 июня 2023, суббота, 18:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из Полоцкого университета уволено не менее 7 сотрудников

  • 17.06.2023, 17:44
  • 1,580
Из Полоцкого университета уволено не менее 7 сотрудников

Увольнения происходят по политическим мотивам.

Из Полоцкого государственного университета уволено не менее 7 сотрудников, пишет «Позірк» со ссылкой на источник.

По представленной информации, ректор ПГУ им.Евфросинии Полоцкой Юрий Романовский подписал приказ об увольнении:

секретаря деканата историко-филологического факультета Екатерины Шавлюга;

преподавателя кафедры мировой литературы и иностранных языков Анастасию Мозго;

старшего преподавателя кафедры иностранных языков Светлану Понимащенко;

секретаря кафедры физического воспитания и спорта Татьяну Черкасову.

«Сразу за Черкасовой заявление об увольнении подала специалист по сопровождению учебного процесса кафедры физической культуры и спорта Светлана Николина», — утверждает источник.

Ранее сообщалось об увольнении доцентов Виктора Черевко и Сергея Глазырина. Увольнения происходят по политическим мотивам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мама скоро вернется
Мама скоро вернется Ирина Халип
Начальнику потопа требуется брод
Начальнику потопа требуется брод Владимир Халип
В образе Паниковского
В образе Паниковского Альфред Кох
Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина