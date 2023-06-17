Из Полоцкого университета уволено не менее 7 сотрудников 17.06.2023, 17:44

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Увольнения происходят по политическим мотивам.

Из Полоцкого государственного университета уволено не менее 7 сотрудников, пишет «Позірк» со ссылкой на источник.

По представленной информации, ректор ПГУ им.Евфросинии Полоцкой Юрий Романовский подписал приказ об увольнении:

секретаря деканата историко-филологического факультета Екатерины Шавлюга;

преподавателя кафедры мировой литературы и иностранных языков Анастасию Мозго;

старшего преподавателя кафедры иностранных языков Светлану Понимащенко;

секретаря кафедры физического воспитания и спорта Татьяну Черкасову.

«Сразу за Черкасовой заявление об увольнении подала специалист по сопровождению учебного процесса кафедры физической культуры и спорта Светлана Николина», — утверждает источник.

Ранее сообщалось об увольнении доцентов Виктора Черевко и Сергея Глазырина. Увольнения происходят по политическим мотивам.

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