Как Путин врал на Петербургском форуме 3 17.06.2023, 17:50

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Главные фейки.

Путин выступил с традиционной речью на пленарном заседании Петербургского форума ПМЭФ. Как всегда, его речь содержала большое число неточностей, умолчаний (например, о войне) и откровенных передергиваний. «Можем объяснить» выбрал главные фейки.

Ложь о росте ВВП. Путин оценил рост российского внутреннего валового продукта в 2023-м «под два процента». При этом, МВФ ранее оценивал рост российского ВВП в этом году до 0,7%, а по 2024 году, напротив, ухудшил: с 2,1% до 1,3%. Путин похвастался ростом внутреннего валового продукта в апреле, но умолчал о снижении ВВП на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе. Промолчал он и о главной проблеме для экономики — войне, которая идет второй год.

Манипуляция с числом бедных. Путин также похвастался, что в 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн россиян (такую цифру ранее озвучивал Росстат). Но эксперты скептически относятся к этим данным. Во-первых, на статистику сильно повлияла повышенная смертность пенсионеров (в основном из-за ковида). Кроме того, Росстат манипулирует цифрами — его показатель «граница бедности» анализирует только доходы и не включает в себя расходы.

Сокрытие данных об инфляции. Президент РФ заявил о низкой инфляции в РФ — якобы она меньше, чем во многих странах мира. Общая инфляция сейчас действительно низкая — около 2,5%, но в 2022-м она составила — 11,9%, в 2021 — 8,9%, а в 2020 — 4,9%. Таким образом за три года инфляция в стране превысила 25%. За тот же период в ЕС инфляция составила 18,18%. Путин умолчал и о том, что в стране сильно растут цены на услуги. В 2022 году инфляция в этой отрасли составила 13,2%, а за май 2023-го — 11%. При этом в ЕС цены на услуги выросли на 2,21%.

Вранье об индексации пенсий. Путин заявил, что индексация пенсий в России «идет опережающими темпами». Однако за три последних года с 2020 по 2023 год общая индексация пенсии составила 24,4% — уступая скорости роста инфляции в стране, которая составила более 25%.

«Надо понимать что статистика, которую озвучивает Путин — абсолютно лукавая, — прокомментировал «МО» речь Путина экономист Владислав Жуковский. — Он говорит, что в первом квартале 2023 года номинальная зарплата чудесным образом выросла на 10,7%. Но с учетом инфляции рост составил лишь 1,9%».

«Говорит, что почти на 9% выросли реальные доходы населения, — продолжает эксперт. — Но это обусловлено не ростом экономики, а тем, что вливаются огромные деньги в ВПК, силовиков и на СВО. Если цифры очистить от этого, доходы будут падать».

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