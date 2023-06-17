Mercedes-Benz показал футуристический гиперкар 17.06.2023, 18:28

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Mercedes-Benz представил электрический концепт, объединивший в себе элементы прошлого и будущего – Vision One-Eleven. У электромобиля приземистый оранжево-черный кузов и двери типа «крыло чайки», отсылающие к экспериментальным прототипам С111, построенным 1960-е и 1970-е годы, пишет «Автоцентр».

В то же время это не просто переделка старого суперкара ради просмотров в социальных сетях. Это современный автомобиль, оснащенный передовыми технологиями. Например, инновационные электродвигатели с осевым потоком от компании Yasa и салонный дисплей дополненной реальности. Часть технологий Vision One-Eleven в ближайшие годы появится с серийных автомобилей бренда.

Высота концепта всего 1170 мм. Изогнутыми передними крыльями и носом он напоминает Maserati. А в гладких линиях кузова, лишенного острых углов и складов, просматривается сходство с новым Lamborghini Revuelto.

На месте традиционной решетки радиатора установлена цифровая панель, на которую можно выводить текстовые сообщения. Под ней огромный нижний спойлер с большим овальным воздухозаборником. Кузов автомобля кажется выточенными из одного куска. Широкое лобовое стекло визуально объединенное со вставками в верхней части капота. На корме такой овальный дисплей, как и на носу, и огромный спойлер с синей подсветкой под ним. Визуально кажется, что автомобиль слился с дорожным полотном.

Аккумуляторы для концепта разработаны при участии формульной команды концерна. Они оснащены высокопроизводительными цилиндрическими элементами с жидкостным охлаждением и «новой» химией элементов.

Как уже упоминалось Vision One-Eleven оснащен сдвоенными электродвигателями с осевым потоком от британской компании Yasa, принадлежащей Mercedes-Benz. Как утверждается, они легче, компактнее и мощнее, чем двигатели с радиальным потоком. В дальнейшем они появится в серийных электромобилях следующего поколения.

Благодаря компактным размерам моторов One-Eleven может предложить гораздо более просторный салон, чем обычный суперкар. Интерьер оформлен в бело-коричневых тонах. Белая приборная панель изготовлена из переработанного полиэстера. Пол и центральный тоннель покрыты коричневой кожей, дубленной с использованием шелухи кофейных зерен. В распоряжении водителя и пассажира пара серебристых ковшей. За прямоугольным рулевым колесом овальный дисплей приборной панели. Гарнитура дополненной реальности Magic Leap 2 превращает автомобиль в пользовательский интерфейс и даже позволяет видеть сквозь передние стойки.

Никаких технических деталей о Vision One-Eleven компания не озвучила, сославшись на статус концепта. Но как сказал журналистам Top Gear главный дизайнер Mercedes-Benz Гордон Вагенер, не исключено, что нечто подобное в ближайшие годы окажется в гаражах нескольких миллиардеров.

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