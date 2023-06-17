Дания готова передать Украине истребители F-16 17.06.2023, 18:30

Однако есть условие.

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что его страна готова передать Украине истребители F-16 при условии, что США одобрят эти поставки.

Об этом сообщает Radio 4.

«Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если они хотят выиграть свою борьбу. Это касается и датских истребителей F-16», — сказал Поульсен.

Всего, по данным СМИ, у Дании есть 43 истребителя F-16, 30 из которых активно используются. Сейчас Дания заменяет F-16 на более современные истребители F-35.

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