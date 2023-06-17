Брест атаковали гусеницы
- 17.06.2023, 18:40
Паутиной в областном центре окутаны все деревья алычи.
Как сообщает местный телеканал «Буг-ТВ», паутиной в областном центре окутаны все деревья алычи, некоторые яблони и вишни.
Эксперты говорят, что Брест в частности и весь юг Беларуси в целом атаковала так называемая «плодовая моль». Впрочем, есть также свидетельства, что эту напасть замечали и в других белорусских регионах.
Этот вид не завезенный, а «отечественный». Он прицельно атакует косточковые плодовые деревья. Причина, почему он в этом году так расплодился, — рекордно сухой май.