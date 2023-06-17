Российская артиллерия на Запорожском фронте попала в ловушку4
- 17.06.2023, 18:58
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ВСУ умело используют HIMARS.
Российская артиллерия на Запорожском фронте попала в ловушку из-за комплексов HIMARS.
Так эксперт BILD Юлиан Репке прокомментировал видео недавнего уничтожения российских самоходных гаубиц «Мста-С» за короткое время. По словам эксперта, американские ракетные комплексы HIMARS точно поражают цели на расстоянии до 85 км (зеленые линии на карте). Это значит, что из-под Великой Новоселки они могут уничтожить почти все объекты на Запорожском фронте, немного не доставая до Мариуполя.
А российская артиллерия стреляет максимум на 40 км (желтые линии на карте). Поэтому ее выдвигают с безопасных позиций под Мариуполем, Новоазовском и в Ростовской области ближе к фронту, чтобы она могла обстреливать украинские войска, ведущие контрнаступление. В результате российские комплексы попадают под удары HIMARS.
«Возникает большая проблема, так как они оказываются в зоне досягаемости HIMARS. У них сложный выбор: или отступить и не обороняться, или выдвинуться вперед и, как только их обнаружат беспилотники, они будут нейтрализованы украинской реактивной артиллерией HIMARS и других типов», — резюмировал Репке.