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Байден прокомментировал размещение российского ядерного оружия в Беларуси

  • 17.06.2023, 19:17
  • 3,560
Байден прокомментировал размещение российского ядерного оружия в Беларуси

Глава Белого дома назвал решение Кремля «совершенно безответственным».

Президент США Джо Байден назвал размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси «совершенно безответственным» решением.

Об этом он заявил на брифинге 17 июня, передает Sky News.

«Я говорил об этом множество раз — это совершенно безответственно», — ответил Байден журналистам в ответ на просьбу прокомментировать размещение в Беларуси российского тактического ядерного оружия.

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