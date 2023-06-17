ВСУ разгромили вражеское артподразделение и склады с боеприпасами
- 17.06.2023, 19:28
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Украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов.
Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК, склады с боеприпасами и артиллерийское подразделение.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации за сегодня.
Отмечается, что авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а также уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс.
«Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции», — рассказывает Генштаб.