Пришло время открыть двери НАТО Андерс Фог Расмуссен

17.06.2023, 20:14

Сейчас Украина в зале ожидания уже 15 лет.

За последний год много времени уделил размышлениям о вступлении Украины в НАТО. Вчера изложил свои взгляды на выступлении в Литве. Вот мой вывод.

Лично я за приглашение Украины вступить в НАТО на Вильнюсском саммите НАТО. Я внимательно задумался над этим вопросом, потому что впервые мы пригласим в НАТО страну, которая воюет. Это требует тщательного рассмотрения.

Я пришел к такому выводу по трем причинам. Первая: в 2008 году мы решили, что Украина станет членом НАТО. Но дорожную карту мы не предоставили. Сейчас Украина в зале ожидания уже 15 лет. Это небезопасное место. Зал ожидания окружен бандой головорезов, которые нападают на ожидающих. Пришло время перенести Украину в безопасное место, как мы делаем с Финляндией и Швецией.

Вторая: утверждается, что перспектива расширения НАТО спровоцировала Путина. Правда – наоборот. Именно неспособность предоставить Украине гарантии безопасности и спровоцировала Путина. Серые зоны – опасные зоны. Нейтралитет не обеспечивает безопасности, это поняли Финляндия и Швеция.

Третья: слышу аргумент, что нельзя дать Украине членство в НАТО, пока идет война. Это крайне опасный аргумент. Если вы ставите гарантии безопасности и членство в НАТО в зависимость от прекращения боевых действий, вы даете Путину стимул продолжать войну бесконечно.

Приглашая сейчас, мы говорим Путину: Украина станет членом НАТО. Вы не можете остановить этот процесс. Наша дверь открыта для Украины, а ты не швейцар.

Если союзники не смогут найти в Вильнюсе согласия, то второй лучший вариант – в два шага наметить путь к вступлению в НАТО.

Во-первых, снять план действий по членству в качестве предварительного условия для перехода к членству. Мы сделали это для Финляндии и Швеции. Такой же ускоренный путь нужно предложить Украине.

Следующим может стать обещание в Вильнюсе рассмотреть вопрос о расширении НАТО на саммите в Вашингтоне в следующем году.

Позвольте мне подчеркнуть: приглашение не означает присоединения в один момент. После приглашения придется проработать практические моменты по ст. 5. Какая площадь будет покрыта? Как мы будем реагировать, если и когда будут новые столкновения на оккупированных территориях?

В лучшем случае эти вопросы будут решать сами украинцы, когда они вышвырнут все российские войска с украинской земли. Если нет – придется найти адекватные ответы. Это важные темы для союзников, которые серьезно относятся к ст. 5. Нужно найти правильное решение для обязательств, которые могли бы включать в себя размещение войск и военной техники в Украине.

Несмотря на это, Украине сейчас нужны гарантии безопасности. Нужны решительные меры для сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Такова цель Киевского договора по безопасности, который я написал вместе с Андреем Ермаком. Эти гарантии не заменят членство Украины в НАТО, они могут обеспечить переход, пока не будет ст. 5.

Андерс Фог Расмуссен, «Фейсбук»

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