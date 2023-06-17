В Воложинском районе лоб в лоб столкнулись два такси 17.06.2023, 20:23

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Погибла женщина.

Сегодня днем в Воложинском районе произошло ДТП с участием двух такси. Погибла пассажирка, четверо человек доставлены в больницу, сообщает ГАИ Минской области.

Авария произошла около 15.45. По предварительной информации, 25-летний водитель ехал на Renault Logan. Возле деревни Бобровичи он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Renault Megane Scenic. Второй машиной управлял 48-летний водитель.

В результате ДТП на месте происшествия погибла 42-летняя женщина — пассажир Renault Logan. С травмами госпитализированы оба водителя, а также двое пассажиров Renault Megane Scenic: 38-летняя женщина и ее 62-летняя мать.

ГАИ отмечает, что жаркая погода влияет на концентрацию и внимание водителей. При таких условиях водителям надо проявлять максимум внимания и осторожности за рулем, желательно отказаться от поездок на дальние расстояния.

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