Фейгин: Путин боится последствий контрнаступления ВСУ 1 17.06.2023, 20:29

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Запасного плана у него нет.

Деятель российской оппозиции, бывший депутат Госдумы Марк Фейгин считает, что у Путина нет запасного плана в случае прорыва фронта со стороны ВСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Меморандум Путина предполагал, что страны НАТО должны демилитаризировать 15 стран, вступивших в Альянс после мая 1997 года. Накануне войны, когда он во второй раз подвел войска к границе Украины, все уговаривали Путина остановиться. Он носом крутил, мол, у нас нет диалога. А сейчас Путин уже боится последствий контрнаступления ВСУ, потому что не понимает, куда сможет дойти украинская армия», - подчеркнул Фейгин.

По словам оппозиционера, Путин допускает прорыв фронта со стороны ВСУ и не знает, что делать в этом случае.

«Путин понимает, что просто так это все не остановится. В частности потому, что союзником Украины является Запад, а с Западом шутить не стоит. Понимая, что будет военная, финансовая и другая помощь Украине, Путин допускает для себя, что вдруг ВСУ прорвут оставшиеся 90 км до Мариуполя и 80 км до Мелитополя... И что тогда, когда перерезаны будут фронты? Запасного плана у Путина нет, я это понял после встречи с военкорами РФ. Путин не знает что делать и говорить в том случае, если будет достигнут такой результат», - подчеркнул Фейгин.

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