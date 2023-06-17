Известная польско-украинская песня вновь становится актуальной 2 17.06.2023, 20:44

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Клип на песню «Хей, соколы» набрал более 4,7 миллионов просмотров на YouTube.

Известная польско-украинская песня вновь становится актуальной. Клип украинской группы «Награш band» на песню «Хей, соколы» на YouTube набрал более 4,7 миллионов просмотров.

«Хей, соколы» — это народная польско-украинская песня, которая является символом прочной связи Польши и Украины. Это песня, которая родилась в Польше, но уже стала народной и в Украине.

Мы решили записать ее в знак нашей огромной благодарности всему польскому народу за невероятную поддержку Украины в это трудное для нас время. Спасибо! Вместе к победе!» — пишет группа «Награш band».

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