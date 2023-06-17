Миссия невыполнима Telegram-канал «СерпомПо»

17.06.2023, 21:03

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Путин озвучил обычный набор оправданий.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса, выражая мнения стран африканского континента, говорит Путину, что «эта война должна быть прекращена путем переговоров», что «война не может продолжаться вечно», что она негативно влияет на Африку и другие страны. Путин в ответ рассказывает, что имел право признать независимость чужих регионов, потом начать их защищать, затем сделать их частью России.

Обычный набор оправданий того, что Кремль, в отличие от остального мира, продолжает называть «спецоперацией».

Ну и новый мотив, запущенный сначала Лукашенко, что, мол, в Стамбуле в марте 2022-го уже обо все договорились, но Украина под нажимом Запада не стала подписывать эти соглашения.

Можно предлагать сколько угодно мирных планов, очевидно, что пока у Путина остается надежда, что он дожмет Украину на поле боя, переговоров не будет.

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