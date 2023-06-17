На большей части Беларуси ввели запреты и ограничения на посещение лесов 17.06.2023, 21:19

Все из-за жары.

Запрет и ограничения на посещение лесов введены в 92 районах Беларуси — это большая часть страны, информирует Минлесхоз.

Если вы собрались в выходные выехать на природу, примите к сведению, что некоторые леса из-за жары посещать нельзя. Вот какая ситуация с запретами и ограничениями на сегодня (учтите, что сведения постоянно обновляются):

Витебская область: нельзя посещать леса на всей территории.

Могилевская область: запрет на посещение лесов введен в большинстве районов региона. Ограничения есть в восьми районах области: Горецком, Дрибинском, Кричевском, Климовичском, Костюковичском, Краснопольсоком, Мстиславском и Хотимском.

Минская область: в 14 районах области ходить в лес нельзя, в том числе и в Минском. Ограничения введены в Борисовском, Копыльском, Клецком, Любанском, Несвижском, Солигорском, Слуцком и Столбцовском районах.

Гомельская область: посещать леса в большинстве районов можно с ограничениями. Запрет на посещение введен Светлогорском, Жлобинском и Рогачевском районах.

Гродненская область: запрет на посещение лесов введен в Гродненском районе, остальные районы региона зеленые — это означает, что в лес там можно ходить.

Брестская область: в большинстве районов леса можно посещать свободно. Исключение — Лунинецкий, Столинский и Дрогичинский районы, там посещение лесов ограничено.

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