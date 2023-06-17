Ученые опровергли популярный миф о полуночниках 17.06.2023, 22:05

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Завершилось исследование, начатое в 1981 году.

Ученые из Финского института гигиены труда в Хельсинки выяснили, что алкоголь и курение повышают риск преждевременной смерти среди полуночников, но не ночной образ жизни сам по себе. Исследование опубликовано в журнале

Chronobiology International.

В исследовании, которое началось в 1981 году, приняли участие почти 23 тысячи близнецов, мужчин и женщин. В начале сбора данных их попросили выбрать один из четырех возможных ответов: «я явно утренний человек», «я в какой-то степени утренний человек», «я явно вечерний человек», «я в какой-то степени вечерний человек».

К 2018 году умерло почти девять тысяч участников, а вероятность смерти по любой причине среди людей с явно вечерним хронотипом (склонностью чувствовать бодрость в определенное время) была на 9% выше, чем среди людей с утренним хронотипом. Однако исследование показало, что причиной этих смертей в значительной степени были курение и алкоголь, а не сам хронотип. Это открытие подчеркивается тем фактом, что у некурящих полуночников не было повышенного риска смерти.

Авторы учитывали образование, ежедневное потребление алкоголя, количество выкуриваемых сигарет, ИМТ и продолжительность сна. Среди причин смерти от алкоголя были сопутствующие заболевания, а также случайные отравления алкоголем. По сравнению с жаворонками ночные совы были моложе и больше пили и курили.

Результаты показали, что примерно восемь тысяч близнецов идентифицировали себя как «в некоторой степени вечерних людей», две тысяч — как «явно вечерних людей». Количество сомневающихся и явно утренних людей составило шесть и семь тысяч соответственно.

Появляется все больше доказательств того, что продолжительность и качество сна, а также работа в ночную смену влияют на здоровье. Более ранние исследования связывали ночной образ жизни с более высоким риском заболеваний, особенно проблем с сердцем. Новое исследование выгодно отличается от предыдущих, поскольку авторы проанализировали образ жизни участников.

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