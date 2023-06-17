В Могилеве 10-летний мальчик выпил пива и потерял сознание 7 17.06.2023, 22:22

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Его доставили в больницу.

Пятиклассник приехал на лето к бабушке в Могилев, от скуки выпил два литра пива и потерял сознание. Ребенка спасли, теперь за его здоровьем наблюдают врачи, сообщает телеграм-канал «Обратная сторона».

10-летний мальчик приехал в Могилев на лето к бабушке. Пенсионерка не могла все время быть с внуком, так как должна была заниматься домашними делами. От скуки пятиклассник стал искать занятие по душе — однажды он отыскал бутылку алкогольного напитка и выпил его. После этого мальчик потерял сознание, но успел сказать, что выпил два литра пива.

Сейчас за его состояние наблюдают медики.

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