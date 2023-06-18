В Орше девушке дали «сутки» за кружку с «Погоней» 18.06.2023, 1:11

Правозащитники предполагают, что девушку «сдал» кто-то из коллег по работе.

Сотрудницу Оршанского льнокомбината 31 мая задержал ГУБОПиК за то, что она пользовалась термокружкой с гербом «Погоня» и надписью «Жыве Беларусь». Девушку сняли в «покаянном» видео. На следующий день, 1 июня, белоруску судили, сообщает «Витебская весна».

По показаниям белоруски, она купила кружку в магазине, а потому не считала, что та может быть предметом правонарушения. Девушка пользовалась кружкой на работе, где в одной комнате с ней работают 15 человек. Намеренно свою кружку сотрудница никому не демонстрировала, но окружающие могли ее заметить: когда обладательница посуды наливала в нее горячий напиток, герб и надпись становились видны.

Правозащитники предполагают, что девушку «сдал» кто-то из коллег: в административном деле фигурируют фото, на которых она узнала свою кружку и себя.

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