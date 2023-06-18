Примета мощи наступления ВСУ
- Александр Невзоров
- 18.06.2023, 5:59
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Ощутимо больше стало пленных россиян.
А вот еще одна косвенная примета мощи наступления ВСУ.
Ощутимо больше стало пленных. Итоговых цифр пока нет, так как «счетчик» в бесконечном движении.
У всех «взятых» наблюдается глубокий поведенческий надлом. Видно, что все они долго таскали в себе обреченность, а плен стал «концом кошмара».
Отпетые, засифилитиченные, спидозные и гепатитствующие зэки - перестали быть «визитками» и персонажами ЧВК. Теперь они стали мясом и регулярной «армии» Шойгу.
Изощренные садисты, убийцы, расчленители, рецидивисты (батищев, осуждён на 15 лет, загиров (на 12 лет), алехин -на 26 лет и сотни других) не просидев и года - получили погоны МО и стали «костяком» путинской армии.
Командование высоко ценит уголовников. «Склад ума у них более военизированный, чем у мобилизованных, с ними более приятно работать» - разоткровенничался недавно замкомандира 71 полка.
Войска, впрочем, переняли от ЧВКшников не только блатарей, но и моду «кувалдить» товарищей.
Александр Невзоров, Telegram