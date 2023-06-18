Впервые за пять лет высокопоставленный дипломат США прибыл в Китай 18.06.2023, 8:11

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Энтони Блинкен пробудет в Пекине два дня.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин в воскресенье, 18 июня. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за пять лет.

По словам госсекретаря, Штаты считают важным сохранять прямой канал связи с Китаем, несмотря на разногласия между странами, пишет Reuters.

«Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт», - объяснял Блинкен перед первой с 2018 года

Он пробудет в Пекине два дня. Источники агентства сообщили, что ни одна из сторон не ожидает прорывов в отношениях, поскольку страны расходятся по ряду вопросов. Однако при этом обе стороны все чаще выражают заинтересованность в достижении большей стабильности.

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