Российские военные массово дезертируют в Луганской области 18.06.2023, 8:14

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На их поиски бросили подразделения Росгвардии.

На временно захваченных территориях Луганской области российские военные массово бегут с фронта.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, в лесных посадках, возле населенного пункта Новорассош зафиксированы поисковые мероприятия группы российских дезертиров.

Отмечается, что для розыска страна-агрессор задействовала бойцов из подразделений Росгвардии. Известно, что убежать от войны пытаются россияне, которых мобилизовали на войну.

Случаи дезертирства русских солдат носят достаточно массовый характер. Они деморализованы из-за высоких потерь личного состава. По словам спикера Генштаба ВСУ Алексея Громова, только в Луганской области ежедневно ловят до 50 российских солдат-дезертиров.

Боевики отрядов «Шторм-z», созданных министром обороны РФ Сергеем Шойгу, грабят собственные подразделения и исчезают в «неизвестном направлении». Как известно, эти подразделения состоят из преступников, которые не успели попасть в тюрьму.

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