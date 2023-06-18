Щитовидка будет работать как часы: пять продуктов для ее здоровья 18.06.2023, 8:30

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Гормоны этого органа важны для поддержания многих функций человека.

Здоровая щитовидная железа важна для поддержания должного метаболизма и других функций организма. Ешьте продукты, богатые йодом, для нормальной работы щитовидной железы, пишет nv.ua.

Щитовидная железа производит тиреоидные гормоны, которые играют важную роль в обмене веществ, росте и развитии организма человека. Проблемы со щитовидной железой не являются редкостью, часто женщины, имеющие проблему с этим органом, чувствуют это в повседневной жизни.

Это может привести к увеличению веса, депрессии, нарушениям менструального цикла и проблемам с фертильностью. Чтобы избежать этих проблем со здоровьем, мы должны включить в свой рацион продукты, богатые йодом.

Какие продукты полезны для здоровья щитовидной железы

Сама пища не может вылечить проблемы со щитовидной железой. Однако сочетание питательных веществ и лекарств может помочь восстановить функцию щитовидной железы и уменьшить симптомы.

Рыба

Поскольку йод содержится в морской воде, рыба является еще одним хорошим источником этого питательного вещества. Рыба, особенно морские виды, такие как лосось, сардина и тунец, являются богатым источником жирных кислот омега-3. Эти жирные кислоты борются с воспалением и помогают улучшить функцию щитовидной железы.

Бразильские орехи

Бразильские орехи содержат большое количество селена, являющегося важным микроэлементом для щитовидной железы. Селен помогает при выработке и обработке гормонов щитовидки. В зависимости от климата, из которого происходят бразильские орехи, они содержат также высокие концентрации цинка, меди и магния.

Морская капуста

Эти водоросли, также известные как нори, содержат большое количество йода. Йод является ключевым микроэлементом синтеза гормонов щитовидной железы. Добавление морской капусты в рацион может помочь поддержать здоровую работу щитовидной железы.

Фрукты и овощи богаты антиоксидантами

Включение различных фруктов и овощей, таких как ягоды, капуста, шпинат, брокколи и помидоры могут обеспечить достаточное количество антиоксидантов, защищающих от повреждений и воспаления.

Темный шоколад

Но не только рыбой должен быть богат ваш рацион, есть еще один вкусный суперпродукт, отвечающий требованиям – это шоколад. В частности темный шоколад, изготовленный с содержанием какао от 70% до 85%.

Темный шоколад – это суперпродукт для людей с заболеваниями щитовидной железы. Какао содержит значительное количество антиоксидантов, предотвращающих клеточные повреждения, вызванные свободными радикалами в организме в результате токсинов и стресса.

Повреждены клетки, которые могут делиться и привести к хроническим заболеваниям, таким как заболевания щитовидной железы. Питательные вещества в какао вместе с содержанием антиоксидантов делает его эффективным дополнением к любому режиму здоровья.

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