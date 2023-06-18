Полковник ВСУ: Именно здесь россияне совершат «жест доброй воли» 18.06.2023, 8:44

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Военный эксперт спрогнозировал результат контрнаступления ВСУ.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов объяснил, что никакого дипломатического пути вернуть контроль над Запорожской АЭС не существует.

Если и есть варианты по поводу освобождения территории Запорожской атомной электростанции, то, как полагает Олег Жданов, только военные. Один из таких способов может возникнуть в результате удачного контрнаступления. Военный эксперт предполагает: если российские оккупанты поймут, что скоро окажутся в окружении, то сами уйдут с Запорожской АЭС, а потом назовут это «жестом доброй воли».

Военный эксперт убежден, что деоккупации не достигнуть путем переговоров, а только военным: «Я думаю, что путь будет военный, но я предполагаю (даже почти уверен), что никаких военных действий там не будет. Никаких танков, артиллерии... Нет, вы что. Это же спецобъект. Думаю, там будут специальные действия: спецобъект - специальные действия».

Олег Жданов сообщил, при каком условии российская группировка, которая находится на Запорожской АЭС, может решиться «на жест доброй воли»: «Может быть, создадутся условия (в случае успеха нашего контрнаступления), что русские сделают «жест доброй воли». Я не думаю, что они готовы остаться в окружении, если будет глубокий прорыв наших войск, и сидеть там, выдвигая какие-то условия без поддержки извне. Так что будем надеяться на Вооруженные силы Украины».

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