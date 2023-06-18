закрыть
18 июня 2023, воскресенье, 9:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Полковник ВСУ: Именно здесь россияне совершат «жест доброй воли»

  • 18.06.2023, 8:44
  • 6,244
Полковник ВСУ: Именно здесь россияне совершат «жест доброй воли»

Военный эксперт спрогнозировал результат контрнаступления ВСУ.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов объяснил, что никакого дипломатического пути вернуть контроль над Запорожской АЭС не существует.

Если и есть варианты по поводу освобождения территории Запорожской атомной электростанции, то, как полагает Олег Жданов, только военные. Один из таких способов может возникнуть в результате удачного контрнаступления. Военный эксперт предполагает: если российские оккупанты поймут, что скоро окажутся в окружении, то сами уйдут с Запорожской АЭС, а потом назовут это «жестом доброй воли».

Военный эксперт убежден, что деоккупации не достигнуть путем переговоров, а только военным: «Я думаю, что путь будет военный, но я предполагаю (даже почти уверен), что никаких военных действий там не будет. Никаких танков, артиллерии... Нет, вы что. Это же спецобъект. Думаю, там будут специальные действия: спецобъект - специальные действия».

Олег Жданов сообщил, при каком условии российская группировка, которая находится на Запорожской АЭС, может решиться «на жест доброй воли»: «Может быть, создадутся условия (в случае успеха нашего контрнаступления), что русские сделают «жест доброй воли». Я не думаю, что они готовы остаться в окружении, если будет глубокий прорыв наших войск, и сидеть там, выдвигая какие-то условия без поддержки извне. Так что будем надеяться на Вооруженные силы Украины».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мама скоро вернется
Мама скоро вернется Ирина Халип
Начальнику потопа требуется брод
Начальнику потопа требуется брод Владимир Халип
В образе Паниковского
В образе Паниковского Альфред Кох
Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина