Валерий Карбалевич: Лукашенко после серии поражений ушел в астрал 18.06.2023, 8:53

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Зачем диктатору танцы с ядерными бубнами?

Александр Лукашенко стремится убедить всех и сам себя, что ядерное оружие на территории Беларуси – это не шаг к потере субъектности государства, а наоборот, повышение его международного веса. Тот факт, что в этом нужно всех убеждать, говорит о многом, пишет политолог Валерий Карбалевич в статье на сайте «Свободные новости плюс».

Серия дипломатических поражений

Александр Лукашенко 15 июня, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, неожиданно обрушился с критикой не на Запад, к чему уже все привыкли, а на ООН: «Организация Объединенных Наций из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы».

С чего вдруг Лукашенко набросился на ООН? Потому что там в последнее время официальный Минск получил серию дипломатических поражений.

Сначала в ходе выборов в состав непостоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2024–2025 годы, проходивших в Генеральной ассамблее ООН 6 июня, Беларусь сокрушительно проиграла Словении. За Беларусь проголосовали 38 государств, за Словению –153. Разница в 4 раза.

13 июня Международная организация труда (структура ООН) приняла резолюцию о применении в отношении Беларуси статьи №33 устава организации. Из-за репрессий против независимых профсоюзов организация призывает мировое сообщество к пересмотру отношений с белорусскими властями. Подобные меры ранее принимались только по отношению к Мьянме в 2000 году. «За» резолюцию проголосовал 301 человек, «против» – 54.

Также в ходе голосования в Генеральной ассамблее ООН по вопросу агрессии России против Украины Беларусь оказывалась в числе 5–7 государств, противостоящих мировому сообществу.

Ранее Всемирная торговая организация приостановила процесс вступления в нее Беларуси. Напомню, что наша страна изолирована от международного олимпийского движения, международные спортивные федерации не допускают белорусских спортсменов к соревнованиям.

Это лишний раз демонстрирует степень международной изоляции Беларуси, которая рассматривается мировым сообществом как соучастник агрессии России против Украины.

Беларусские власти во всем обвиняют Запад. Дескать, это все коварные происки США и их европейских союзников. Но ООН – совсем не Запад. Чтобы понять это, надо просто соотнести количество голосов, поданных в ходе голосования против Беларуси, с численностью государств, относящихся к коллективному Западу.

Один из нарративов государственной пропаганды состоит в том, что Запад теряет свое международное влияние, мировой центр перемещается в Азию, поэтому наше международное сотрудничество надо смещать на Восток и Юг. Но почему же тогда эти Восток и Юг не поддерживают Беларусь в международных организациях? Почему не проявляет солидарность с нашей страной Движение Неприсоединения, участию в котором в свое время официальный Минск так гордился?

Ядерное оружие уже в Беларуси?

16 июня Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил:

«Мы часть этого тактического ядерного оружия переместим на беларусскую территорию. Это произошло. Но только первые. Это первая часть. До конца лета мы эту работу выполним полностью».

Это немного странно. Ибо 9 июня в Сочи Путин сообщил Лукашенко, что «7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнём мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений».

До 7 июля еще три недели, а перемещение сюда тактического ядерного оружия (ТЯО) уже началось. Получается, это происходит с опережением ранее утвержденного графика?

Не менее противоречив в этом плане и Лукашенко.

13 июня в интервью ведущей телеканала «Россия 1» Ольге Скабеевой он заявил:

«У нас есть ракеты и бомбы. Мы получили от России». То есть из этого следует, что в Беларусь уже завезли ядерное оружие.

А потом сам себя опровергает:

«Думаю, пройдет несколько дней, и мы будем иметь то, что мы и просили. И даже немного больше».

То есть оружия пока нет, оно появится только через несколько дней.

Создается впечатление, что и Путин, и Лукашенко сознательно запутывают обстановку, создают ситуацию неопределенности, напускают тумана. Пусть враги нервничают.

Напугать супостатов

После возвращения из Сочи Александр Лукашенко поспешил предложить свою повестку относительно темы размещения ядерного оружия в Беларуси. 1

3 июня он в общении с журналистами белорусских государственных СМИ и в интервью ведущей телеканала «Россия 1» Ольге Скабеевой выдвинул свою версию по этому вопросу.

Эта поспешность была вызвана тем, что после визитов белорусского правителя в Москву и Сочи, его переговоров с Владимиром Путиным, у политического и экспертного сообщества сложились неправильные, с его точки зрения, установки.

Прежде всего, как ему показалось, враги недостаточно испугались. И он решил нагнать дополнительно страха. «Пусть враги, Оля, трепещут», – заявил он.

И затем стал пугать страшной бомбой, полученной из России:

«Бомба в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки. Там более 80 000 погибли мгновенно, 250 000 от одного удара. И эта одна бомба в три раза мощнее. Это, ну я не знаю, под миллион человек сразу погибнет».

А еще Лукашенко пригрозил ядерным оружием, если Запад нарушит возможное гипотетическое соглашение «о мирном процессе»:

«Я считаю, что мы должны применять ядерное оружие. Только так с ними можно разговаривать. С ними нельзя вести диалог и верить. Обманут».

А еще пугал Запад Путиным, дескать, нельзя загонять его в угол.

Кто хозяин Беларуси?

Лукашенко сильно не понравилось, что в западных и белорусских независимых СМИ сложилось твердое убеждение, будто Россия, размещая здесь ТЯО, использует Беларусь для достижения своих геополитических целей, повышения ставок в войне против Украины и Запада. И это становится новым дополнительным и важным фактором контроля Кремля над младшим союзником. А Лукашенко перестает быть хозяином в стране.

То, что так считают на Западе, в Украине, среди противников Лукашенко в Беларуси, для него не столь важно. В их глазах ему нечего терять. Но известно, что 75–80% белорусов выступают против размещения ядерного оружия в Беларуси. То есть среди них много его сторонников, в том числе и в кругах правящей элиты. Это неприятно. И Лукашенко пытался опровергать такие представления.

Во-первых, он попытался доказать, что не Путин, а он стал инициатором размещения в Беларуси ТЯО:

«Не в России дело… Это было мое требование. Это не Россия мне навязывала… Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал – верни мне пока это оружие».

То есть получается, что Лукашенко потребовал, и Путин был вынужден согласиться. Минск требует, Москва подчиняется. Это такое мягкое унижение Путина, попытка показать, кто главный в этом дуэте незадачливых друзей.

Во-вторых, как отмечалось выше, в Сочи Путин сообщил Лукашенко о подготовке хранилищ для ТЯО «на вашей территории». Это было воспринято как информирование о том, что делает Россия на территории Беларуси без ведома самого белорусского властителя.

И теперь Лукашенко поспешил сообщить, что именно белорусская сторона выполнила все работы, необходимые для хранения этого оружия:

«Мы все подготовили, и реализовываем ту программу, которую с президентом России наметили… И даже россияне, когда приехали, ахнули».

То есть россияне здесь вообще ни при чем, всю подготовительную работу по приему ТЯО делают белорусские граждане. А русские недотепы только ахают, дивясь на сообразительных белорусов.

В-третьих, Лукашенко, кажется, впервые с момента начала этой истории пытается разъяснить смысл размещения здесь ядерного оружия. Оказывается, в этом деле вообще нет российских мотивов. Все делается исключительно в интересах Беларуси. Лукашенко уверяет:

«Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю… Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие».

То есть получается, что Россия, жертвуя своими национальными интересами, размещает здесь ТЯО, чтобы спасти Беларусь.

А кто же потенциальный агрессор, против которого здесь размещается ядерное оружие? Лукашенко назвал только Полк Калиновского. Наверное, армии, КГБ, МВД вместе с территориальной обороной и народным ополчением недостаточно, они не справятся с одним полком, нужна еще ядерная бомба.

И, наконец, в-четвертых, и это самое главное.

Кто же будет принимать решение о применении этого оружия? Думаю, вы уже догадались.

«Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в наше время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Правда, в интервью Ольге Скабеевой он все же признается, что придется вопрос о применении ТЯО согласовывать с Путиным. Но делает это неохотно, рассматривая как досадную формальность, на которую не стоит обращать внимания.

Напомню, сам Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, министр обороны РФ Сергей Шойгу категорически заявляли, что речь идет о российском ядерном оружии в Беларуси, и именно Кремль будет решать, когда, как и против кого применять его. И это должно означать, что Россия не нарушает договор о нераспространении ядерного оружия.

Таким образом, из всех этих рассуждений Лукашенко следует, что в союзе Беларуси и России именно он является главным, а РФ – всего лишь младший партнер.

Создается впечатление, что эта психологическая операция по развенчанию роли России и лично Путина в сознании (а потом в разъяснениях) Лукашенко происходит непроизвольно для него самого. Здесь работают подсознательные импульсы. Хотя внешне это выглядит немного гротескно.

Кроме того, он стремится убедить всех и сам себя, что ТЯО на территории Беларуси – это не шаг к потере субъектности государства, а наоборот, повышение его международного веса. Тот факт, что в этом нужно всех убеждать, говорит о многом.

Уход в астрал

То, что любые заявления Александра Лукашенко нужно перепроверять, делать фактчекинг, хорошо известно всем независимым журналистам, освещающим белорусскую политику. Казалось бы, в этом плане ему уже сложно чем-либо удивить осведомленную публику.

Однако интервью Лукашенко телеканалу «Россия 1», наверное, стало неподражаемым, рекордным в смысле, мягко скажем, фантастических заявлений.

Не будем особо обращать внимание на утверждение, будто в Беларуси хранилищ для ТЯО «как собак в деревне». Примем это за художественную метафору.

Но когда Лукашенко называет разные цифры, начинается свободный, ничем не ограниченный полет воображения, уход в астрал.

Вот, например, он рассказывает о потерях украинской армии в ходе контрнаступления: «Погибло около 40 тысяч украинцев. Погибло. И больше 100 не вернётся: раненые. Понимаете, почти 120-150 тысяч».

При этом Минобороны РФ огласило свои цифры: «С 4 июня ВСУ потеряли убитыми и ранеными около 7500 человек только на линии боевого соприкосновения».

Известно, что во время войны противники всегда преувеличивают потери друг друга. Но даже на фоне информации Минобороны РФ цифры Лукашенко выглядят творческой выдумкой.

Еще о цифрах.

Лукашенко утверждает, что в Беларуси проживает 10 миллионов человек. И добавляет: «А россиян сколько здесь? Еще миллиона три постоянно. Вот 13 миллионов, я за них отвечаю».

Во-первых, согласно официальной статистике, на 1 января 2023 года в Беларуси проживало 9,2 млн человек. Во-вторых, откуда три миллиона россиян???

Лукашенко заявляет: «У нас с Польшей, Латвией, Литвой граница 2,5 тысячи километров». На самом деле эта граница составляет 1250 километров.

Даже Кремль вынужден был тут же прокомментировать одну из залепух Лукашенко.

Говоря о переговорах между Россией и Украиной, которые проходили в начале войны, Лукашенко говорит:

«Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму – аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тут же опроверг слова Лукашенко о том, что на переговорах между Москвой и Киевом обсуждалась тема аренды Крыма:

«Нет, это не так. Крым — это российский регион, он не может быть никем арендован».

Был вопрос о его младшем сыне.

«Коля сейчас в Китае учится, в Пекинском университете», — сказал Лукашенко.

По информации ресурса «Зеркало», Коля Лукашенко находится в Пекинском университете на стажировке, которая продлится 1-2 месяца.

И еще информация, которая тянет на сенсацию.

По словам Лукашенко, руководство Украины будто бы предложило Беларуси переговоры. И они несколько раз проходили во Львове на уровне министра иностранных дел – с белорусской стороны, и начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова – с украинской стороны. Вот как это происходило, по версии Лукашенко:

«Мы поехали через границу их, министр иностранных дел поехал туда (и нынешний также), не первый раз, сели во Львове, ведем переговоры. Вроде нормально. Узнали американцы. Пошли какие-то трения. Они нам предлагают: «Давайте в следующий раз в Стамбуле». Да пошли вы на хрен. Какой Стамбул? Чего мы в Стамбул поедем?».

Но посол Украины в Беларуси Игорь Кизим опроверг эту информацию. Он заявил, что ничего не слышал о белорусско-украинских переговорах во Львове, о которых рассказывал Лукашенко:

«Официально ничего подобного не было… Я не слышал, чтобы после переговоров в Беловежской пуще были какие-то контакты».

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