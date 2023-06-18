Песков сделал странное заявлении о «завершении» Россией одной из «задач» по войне в Украине 18.06.2023, 9:00

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Пресс-секретарь Кремля явно не в ладах с логикой.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что одна из задач «специальной военной операции», о которой объявил Владимир Путин 24 февраля 2022 года, «во многом выполнена». Речь идет о «демилитаризации» Украины, заявил он в интервью пропагандистам RT.

По словам Пескова, «Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО», но задача по ее «демилитаризации», о которой Путин заявил в самом начале войны, «фактически во многом выполнена». Об этом якобы говорит тот факт, что Украина использует все больше западного оружия.

— Все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада, — сказал пресс-секретарь Путина.

Вместе с тем он пожаловался, что «страны НАТО все больше влезают в украинский конфликт, становятся его стороной».

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