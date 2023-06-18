«Приезжают даже из города, чтобы своими глазами увидеть этот «лакшери хаус» 18.06.2023, 9:06

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В Гродно семья «плюшкиных» живет практически под открытым небом на захламленном участке.

О необычных соседях, которые построили маленький домик из досок и пленки, а по всему участку расставили старую мебель, ванную и кухонную утварь, рассказали гродненскому блогу s13.ru читатели гродненского микрорайона Заболоть. Блогеры съездили туда и посмотрели воочию, что там да как.

Издали может показаться, что люди попали на городскую свалку или неприспособленную барахолку — старая мебель, картон, горы пластика, потрепанные одеяла. Но, если подойти поближе и присмотреться к деталям, видно, что жизнь здесь идет. Пусть и не совсем приспособленная.

У дивана стоят резиновые тапочки, здесь же — небольшой журнальный стол. К старому деревянному стулу накрепко привязан велосипед, а границы маленького домика очертил пограничный столб. У входа в дом на веревке сушится нижнее белье, рядом — ваза с искусственными цветами. Повсюду тазики и миски.

Если приоткрыть полиэтиленовую пленку, которая служит в доме дверью, видно, что внутри подушки, одеяла, тумбочка и одежда, аккуратно развешанная на гвоздях. Но никого из людей нет.

По словам соседей, днем они дома не бывают, обычно с утра уходят и приходят ближе к вечеру.

Стихийный и неприспособленный дом появился здесь в начале мая. Сначала бус привез одну партию мебели, потом — другую. Что-то привозили сами новоселы на тачках. Потихоньку среди старой мебели начали появляться картон, пластик и другие отходы.

«Первый раз мы увидели их здесь в 2014 году. Мать с сыном тогда получили участок и даже успели залить фундамент, — рассказывают собеседники. — Позже из виду они пропали, приезжали сюда редко и то набегами».

А этой весной, как снег на голову, вернулись в Заболоть, говорят местные. Расставили по участку мебель, сколотили домик из досок и пленки, перевезли кастрюли, сковородки и прочую кухонную утварь.

Добавилось и жильцов. Теперь стихийный частный дом разделяют не только мать и сын, но и еще двое мужчин.

«Вечером они жарят шашлыки, что-то варят в казане. Не скажу, что дебоширят или ругаются громко, но соседство такое, конечно, напрягает… Они жгут мусор постоянно здесь. Ходят в туалет, простите, прямо на участке… Сын-то еще ничего, а вот мать его — агрессивная и ничего хорошего ждать от нее не приходится…»

Что заставило переехать гродненцев на пустой участок и жить в прямом смысле этого слова под открытым небом, здесь точно не знает никто.

«Говорят, она жила раньше в общежитии на проспекте Строителей, но их выселили за неуплату», — рассказывают соседи, пожимая плечами.

После этих слов, обратившись к своим архивам, блогеры восстановили предыдущую историю этой семьи.

Зимой прошлого года гродненка и ее сын захламляли свой блок, коридор и даже общую кухню одного из гродненских общежитий. Найти управу на нерадивую соседку жильцы не могли не один год. В интернате проживает много молодых семей с маленькими детьми. И многие из родителей очень переживали за антисанитарное состояние общей жилплощади.

Когда разбирали очередную кучу мусора, в пластиковых контейнерах уже завелись опарыши, рассказывали тогда собеседники. К тому же у местных «плюшкиных» была большая задолженность по коммунальным платежам.

Жители общежития подтвердили, что от нерадивых соседей им удалось тогда избавиться, а теперь они всплыли в Заболоти, чтобы создавать проблемы уже новым соседям.

«Куда мы только не обращались за помощью разобраться в этой ситуации! Писали и звонили во все инстанции, вызывали даже милицию… Но воз и ныне там, — говорят обреченно собеседники.

— Получается, что по закону они ничего не нарушают — живут на своей территории. Только вот нам от такого соседства одни проблемы… А когда холода начнутся, куда они пойдут? В недострой?»

Бороться с такими соседями в одиночку невозможно, убеждены местные жители, поэтому они обратились на горячую линию Гродненского горисполкома:

«Мы попросили обратить внимание чиновников на этот вопрос. Ведь масштабы этой проблемы только увеличиваются. Ежедневно сюда везут на колясках со всех городских свалок мусор и хлам.

Пытаться поговорить с хозяйкой участка бессмысленно — она агрессивна, — рассказывают местные жители. — Кроме антисанитарии, нас очень волнует еще безопасность.

Эти люди, не всегда трезвые, постоянно гуляют по Заболоти. И никто не знает, чего ждать от них. У нас у всех есть дети, которые сейчас проводят целыми днями на улице. Их что закрывать дома? Нам рассказывали их бывшие соседи по общежитию, что женщина эта бегала с топором в руках по коридорам, сын окна выбивал! А клопов и тараканов после них долго не могли вывести…

Сейчас надежда только на то, что чиновники услышат нас.

У меня в телефонном разговоре спросили: «А что делать с такими людьми, не выселить их же в никуда?» Но и сейчас они живут на пустом участке, считай! Среди гор мусора. Разве это нормально?

А осенью или зимой что будет с ними? Однозначно что-то делать надо. Но делать комплексно: если им нужно принудительное лечение — лечите. А там уже — и работу предлагайте, с жильем помогайте… Но пускать все на самотек, подвергать нас санитарной катастрофе и лишать безопасности наших детей — нельзя».

Читатели рассказали, что заместитель председателя Гродненского городского исполнительного комитета выслушали все их жалобы и пообещала разобраться в этом вопросе.

«Надеемся, все сдвинется с «мертвой» точки. Потому что сейчас к этому захламленному участку внимание только со стороны обычных людей. Приезжают даже из города, чтобы воочию увидеть этот «лакшери хаус». Многим не верится, что такое вообще возможно…»

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