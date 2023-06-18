Признание в недееспособности Андрей Окунь

18.06.2023, 9:16

Политика работает немного иначе, нежели «пацанская» жизнь.

Эффективный политик умеет добиваться поставленных целей путем переговоров, хитростей, лжи и создания ситуативных союзов. Это тот, кто способен постоянно доказывать словом и делом, что с ним выгоднее, чем с его конкурентами. В политике, как и в других сферах жизни, конечно, правила постоянно меняются, но одно остается неизменным: «каждый сам за себя». Политика - это не споры на районе «по понятиям». Это борьба интеллектов, в которой зачастую цели оправдывают средства.

Владимир Путин, общаясь сегодня с лидерами африканских стран, снова пожаловался, что его обманули. Он даже показал документ, названный им «Договором о нейтралитете Украины». По его утверждению, договор был подготовлен весной прошлого года на переговорах между Москвой и Киевом в Турции. Смысл соглашения, по словам Путина, заключался в том, что Россия отводит войска от Киева, а Украина взамен соглашается с нейтральным статусом. И вот Путин плачется, что как только российские подразделения отвели, все прежние договоренности были расторгнуты. Только президент России, кажется, забыл, что политика работает немного иначе, нежели «пацанская» жизнь. Лох не тот, кто обманул, а тот, кого обманули.

Путину еще в начале нулевых стоило понять, что международная политика не модерируется правилами бандитского Петербурга и уличным кодексом чести. Большая политика - это чрезвычайно сложная паутина интриг, закулисных договоренностей и клановых игр, где нет друзей и корешей.

Тем не менее из публичных выступлений Путина мы видим, что за 20 с лишним лет он так ничему и не научился. Все его обманывают, все его кидают, а он бедный все продолжает искать, кому же вручить свое честное и благородное сердце, словно мальчик из романтической повести.

Соглашения мирового масштаба не достигаются путем: «Дали слово, пожали руки и разошлись». Эффективный политик всегда должен подстраховываться, а не вести себя как доверчивый Емеля, которому пообещали золотые горы и международное партнерство, а он наивный дурак и поверил.

Детскую обиду на тех, кто не захотел играть по-честному, Путин пронес с собой через все этапы правления. На протяжении долгих лет он говорил со своими сторонниками с позиции обиженки, думая, что убеждает людей в коварстве коллективного Запада. Однако на самом деле он лишь скрупулезно выстраивал образ человека, абсолютно недееспособного на международной политической арене.

Андрей Окунь, t.me

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