Бойцы «Волчьей стаи» в ночной атаке разгромили россиян под Бахмутом 18.06.2023, 9:20

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На видео показали захваченное трофейное оружие.

В сеть попали кадры того, как украинские воины под Бахмутом ликвидировали окупантов и захватили трофеи.

Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.

В сообщении отмечается: «Бойцы Третьей штурмовой точно отработали по позициям противника, ликвидировали оккупантов и собрали немало трофейного оружия».

По информации штаба бригады, оккупантов разгромила «Волчья стая» - взвод 2-й роты 2-го штурмбата.

Бой происходил в окрестностях Бахмута.

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