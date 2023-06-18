Бойцы «Волчьей стаи» в ночной атаке разгромили россиян под Бахмутом
- 18.06.2023, 9:20
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На видео показали захваченное трофейное оружие.
В сеть попали кадры того, как украинские воины под Бахмутом ликвидировали окупантов и захватили трофеи.
Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.
В сообщении отмечается: «Бойцы Третьей штурмовой точно отработали по позициям противника, ликвидировали оккупантов и собрали немало трофейного оружия».
По информации штаба бригады, оккупантов разгромила «Волчья стая» - взвод 2-й роты 2-го штурмбата.
Бой происходил в окрестностях Бахмута.