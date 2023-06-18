Куда исчез Виктор Бабарико? 18.06.2023, 9:35

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Политзаключенный пропал после слухов об избиении в колонии.

Банкир и политик Виктор Бабарико собирался участвовать в президентских выборах 2020 года. Вероятно, он был самым популярным кандидатом. 18 июня 2020 года его вместе с сыном задержал Департамент финансовых расследований. Через год его осудили на 14 лет колонии. Его сына судят прямо сейчас, а сам Виктор Бабарико исчез после слухов об избиении, сообщает «Белсат».

Что с Бабарико сейчас, неизвестно. Но известно, как над ним издевались

От Виктора Бабарико, как и от ряда других политзаключенных, давно ничего не слышно – к нему не пускают близких и родственников, от него не доходят письма. Более 50 дней неизвестно даже то, где он. На суд над сыном его не доставили, хотя тот подавал ходатайство о вызове отца в качестве свидетеля, а государственные СМИ писали, что Виктора даже утвердили в списке свидетелей.

26 апреля 2023 года появились слухи, что днем ранее Бабарико попал в больницу в состоянии средней степени тяжести после избиения, что у него пневмоторакс (накопление воздуха между грудной стенкой и легким). Утверждалось, что врачи его сразу не узнали. Бывший политзаключенный Александр Кабанов от своих источников узнал, что у Бабарико в результате избиения может быть сломано ребро и пробито легкое.

«Самое важное: по мнению тех, кто находится там, дана команда сверху по максимуму ужесточить режим содержания таких знаковых фигур, начать жестко с ними обращаться», – утверждал Кабанов.

Врачи рассказали «Белсату», что Бабарико поставили дренажное устройство. После новостей о состоянии Бабарико начались массовые увольнения врачей, возможно, связанные с утечкой сведений о состоянии политзаключенного.

Если не освободить Виктора Бабарико, то по крайней мере рассказать о его состоянии призвали белорусские и зарубежные политики, в том числе эксперты Организации объединенных наций. Власти тем временем почти не реагируют на внимание к состоянию Бабарико, а когда реагируют, говорят только, что он «жив и здоров».

На Виктора и Эдуарда Бабарико, как и на многих политзаключенных, и до того оказывали особое давление в неволе. Виктора Бабарико заставляют носить желтую бирку «склонного к захвату власти», наказывали штрафным изолятором якобы за «разговор на повышенных тонах». На учет его поставили за поцарапанный подоконник. За любые контакты с Бабарико узникам колонии грозит штрафной изолятор, рассказывал Кабанов. Адвокатов, защищавших Бабарико, лишали лицензий.

До предполагаемого избиения Бабарико в Новополоцкой колонии работал на выжигании древесного угля. Полный рабочий день у политзаключенного продолжался 9 часов. В результате 6 дней в неделю он работал на улице, без доступа к помещению, где была бы возможность согреться во время смены. До того он работал укладчиком хлебобулочных изделий – помещения, где он работал, не было вентиляции, а температура превышала 30 градусов. В определенный момент ему платили за работу 1 рубль 60 копеек в месяц, позже подняли зарплату до 50 рублей.

Бывший политзаключенный Вадим Хижняков, который сидел с Бабарико в новополоцкой колонии, рассказывал, что Бабарико предлагали призывать людей прекратить протесты, высказаться хорошо о Воскресенском и поддержать Россию – но Бабарико отказался, за что сейчас и страдает.

Кабанов же считал, что единственное, что может сделать общество в этой ситуации, это рассказать о палачах в тюрьмах.

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