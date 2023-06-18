Борис Джонсон начал работать журналистом: назван размер зарплаты 5 18.06.2023, 9:41

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Она исчисляется шестизначной суммой.

Бывший премьер-министр Великобритании и экс-депутат Палаты общин Борис Джонсон с 17 июня начал вести еженедельную колонку в газете Daily Mail. Об этом сообщается на сайте издания.

«Кем может быть «новый эрудированный обозреватель», объявленный на обложке сегодняшней Daily Mail? Конечно, многие угадали правильно, и теперь мы рады подтвердить его личность... Бывший премьер-министр Борис Джонсон, известный как один из самых остроумных и оригинальных писателей в своем деле», – указало СМИ в анонсе 16 июня.

Отмечается, что Джонсон будет писать колонку в Daily Mail по субботам.

«Фанаты вы Бориса или нет, на такой материал будет запрос и в Вестминстере, и среди миллионов людей в мире», – подчеркнуло издание.

Politico со ссылкой на источники подчеркнуло, что за написание колонки Джонсон будет получать «очень большую шестизначную сумму».

Это будет первая регулярная работа журналистом для Джонсона после того, как он ушел из Daily Telegraph в 2019 году.

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