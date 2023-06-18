«Мы позажирались»: белорусские дальнобойщики рассказали о конкуренции с азиатами 11 18.06.2023, 9:50

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Водители опровергли расхожие мифы.

В последнее время в странах ЕС появилась тенденция нанимать водителей-дальнобойщиков из далекой Азии. Например, из Индии. Известно, что Индия — страна с почти полутора миллиардами населения. Что насчет этого думают наши водители, не потеснят ли их в странах Евросоюза азиатские коллеги? Разбирался «Ганцавіцкі час».

В июне 2023 года индийская пресса сообщала, что в этой стране набирали водителей для работы в Венгрии. Им обещали зарплату от 1125 до 1687 евро. Согласно открытых источников, средняя зарплата в Индии составляла до 400 долларов в месяц. Потому, конечно, предложение для индийских водителей кажется заманчивым. Не боятся ли в этой связи белорусские водители конкуренции?

«Мы позажирались»

Дальнобойщик Александр рассказал, что видел на работе в Европе даже коллег из Филиппин. Он рассказал, какие плюсы для работодателей у таких водителей.

«Я работал с узбеками, они здесь более часто. А в одной фирме был даже с филиппинцами. В чем заинтересованность? Ну конечно, в меньшей оплате труда. Мы здесь ближе к ЕС, «позажирались». Хотим 85-100 евро в сутки. Азиаты работают за 50-60 евро. А то и меньше.

А для работодателя есть плюсы. Те же самые индусы или филлипинцы на английском языке разговаривают свободно. А мы английского практически не знаем. Возьми 100 белорусов, или 100 украинцев, ну пять человек из них будет знать английский язык. А возьми 100 филлипинцев — из них пять только не будет знать английский.

Приезжают, работают нормально. Я то особо не общался, они больше со своими земляками общаются».

Спросили, не боится ли Александр конкуренции:

«Мне кажется, они сильной конкуренции нам не составят. Все-таки Европа есть Европа, для нас это привычнее, чем для них. А для них это другая цивилизация. Я думаю, они долго задерживаться не будут: приехали, заработали денег и уехали. Основу будут составлять поляки, литовцы, латыши, украинцы, белорусы», — уверен Александр.

«Конкурировать нужно по профессиональным качествам»

Водитель Сергей — из Беларуси. Долго работал «на кругах» (на маршрутах ЕС — Россия — Казахстан). Сейчас, в силу сложившейся ситуации, работает в литовской фирме.

Он считает, что не нужно распространять мифы о коллегах из Азии. И если водитель будет хорошим профессионалом, то не важно, из какой он страны, работу найдет.

«Лично я считаю, что все это пренебрежительное отношение и мифы о них, есть ни что иное, как отсутствие понимания конкурентных преимуществ. Наши водители ничем не лучше и не хуже водителей из Азии и Африки. А из преимуществ лишь место проживания, которое ближе к Европе.

Я считаю, что конкурировать нужно не по национальности и месту постоянного проживания, а по профессиональным качествам. Таким, как знание норм и правил перевозки грузов, иностранных языков и всего остального, что связано с профессией».

«Они тоже хотят лучшей доли»

В чате дальнобойщиков по Европе высказался водитель Артем:

«Они тоже хотят лучшей доли. Плюс на английском нормально говорят. С одним общался на паркинге в Голландии, бывший врач-физиотерапевт. Стереотипный индус с тюрбаном, говорит, что от работы водителем нереально кайфует.

Я уверен, что если бы белорусам открыли границу полноценно, без лишней волокиты с визами, наших водил было бы через одного», — говорит Артем.

Будет ли конкуренция с индийцами?

На этот вопрос лучше, наверное, ответить некоторыми цифрами. В Индии дальнобойщик зарабатывает в месяц около 35 тысяч рупий — это менее 400 долларов. В ЕС может зарабатывать в три-четыре раза больше. Но это более 6 тысяч километров от дома.

Индийские водители уже работают в крупных европейских компаниях, как Girteka, Waberer’s, других. Но, в то же время, в Индии нет недостатка работы для водителей. И даже наоборот: на 100 грузовиков приходится лишь 70 водителей. То есть, в Индии дефицит водителей.

В таких условиях часто играет психологический фактор — проще работать дома, ближе к семье, хоть и меньше зарплата. В Индии водитель без работы не останется.

Белорусских и украинских дальнобойщиков в ЕС все больше

Согласно статистике, в 2022 году в Польше было выдано 36 649 свидетельств водителя для лиц из Беларуси, а также 59 108 — для лиц из Украины. Это значит, что на один аттестат белоруса приходилось 1,6 аттестата украинца.

Приток белорусских водителей значительно ускорился. Для сравнения, в 2021 году на один аттестат из Беларуси приходилось 2,7 — из Украины (соотношение 60 960 к 22 378). В 2020 году разница была еще заметнее, так как на одну «красную бумагу» белоруса приходилось целых 3,2 украинца (соотношение 48 858 к 15 307).

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