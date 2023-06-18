Зятек 2 Вера Челищева, «Новая газета Европа»

18.06.2023, 9:59

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Почему родственник Шойгу вызывает стойкое раздражение по обе стороны линии фронта.

У мало кому известного до недавнего времени Алексея Столярова есть целая страница в «Википедии». Она гласит, что он родился в Ленинграде в 1990 году. Воспитывали его бабушка, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, и мать-врач. В детстве будущий зять министра обороны увлекался легкой атлетикой, даже участвовал в соревнованиях. Сообщается, что женщины воспитывали его строго: «Если Алексей занимал на соревнованиях четвертое место, спрашивали, почему не первое. А если побеждал, не придавали этому значения. В подростковом возрасте Столяров спросил мать, можно ли ему носить серьгу в ухе, на что получил ответ, что люди нетрадиционной ориентации в семье не нужны. Женщина работала в три смены, чтобы обеспечивать родных, поэтому перечить ей молодой человек не решался».

Вырос и жил в Василеостровском районе Северной столицы РФ. В 2012 году окончил в Санкт-Петербурге Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Сперва работал тренером сети клубов Fitness House, проводя занятия по бодибилдингу, диетологии, функциональному тренингу и силовому фитнесу. Иногда просто тренировал детей в рамках физкультуры. В свободное время помогал на выступлениях своему другу — фокуснику-иллюзионисту Александру Муратаеву, вместе с ним, в частности,

нередко работал на свадьбах и прочих празднествах. Этот опыт пригодился: раскрепостившись, в 2014 году Столяров решил начать карьеру профессионального блогера.

Он завел ютуб-канал на тему фитнеса и здорового образа жизни, затем там же придумал формат «Уничтожение», куда приглашал разных блогеров и спортсменов, «уничтожая» их на безумных тренировках.

Шутник и патриот

Не чуждался он и политики. В том же 2014-м на своей странице «ВКонтакте» пошутил по поводу аннексии Крыма, выставив фото Юлии Тимошенко, которая говорит: «Верните Крым», и рядом фото Путина со словами: «Крым вы нам уже вернули, верните теперь юго-восток».

В августе того же года (после событий в одесском Доме профсоюзов и действий сепаратистов в Донбассе) на странице Столярова появилась надпись: «Украина войдет в историю как страна, народ которой решил, что не хочет жить плохо, и… стал жить еще хуже».

Сам фитнес-тренер с каждым годом жил все лучше и лучше. Его карьера шла вверх. Попал на телешоу «Русский ниндзя», «Полный блэкаут» и «Пацанки» на СТС, где выступал и спортсменом-«качком», и фитнес-тренером одновременно.

Восторгался президентом Путиным. Так, новость о том, что Путин в четвертый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира, блогер сопровождал репликой: «Это наш ПРЕЗИДЕНТ!!!#россия#путин#кремль#гордость#родина». Попутно возмущался, что ВАДА приняло решение об отстранении российских спортсменов от всех международных соревнований из-за допинга, называл себя патриотом.

Впрочем, любил отдыхать вне родины: в Риме, Флоренции, Париже, Праге, Женеве, Нью-Йорке, на курортах Флориды, в столице Украины… И везде спортсмен просил запечатлеть себя в прыжке либо в обнимку с имевшейся на тот момент дамой сердца. В 2017-м блогер Столяров позировал в Киеве на фоне майдана Незалежности. Он делал при этом рукой знак «виктори» и выкладывал фото, сопроводив его смайликом, изображающим украинский флаг. Словом, делал все то, за что сейчас в России его по меньшей мере привлекли бы к административной ответственности, а может, обвинили бы и в госизмене. К слову, один из друзей ему тогда написал вдогонку: «Слава Украине». И начинающий блогер эту по нынешним российским меркам вопиющую провокацию не стер.

В 2015–2019 годах Алексей Столяров продолжал стремительно развивать свою карьеру. Он уже участвовал в программе «Черный список» на телеканале «Пятница» и в шоу «Дело было вечером» и «Большой побег» на СТС. Он уже мог позволить себе купить дорогостоящую BMW («Вы даже представить себе не можете, как давно я мечтал сделать такое фото!!!») и на рекламных началах рекламировать в своих постах «Мерседес».

Между этой рекламами машины и своего могучего спортивного тела блогер там же, в соцсетях, публично радовался тому, что задержанного за кражу 23-летнего трансгендера отправят в мужскую колонию.

Эту новость Столяров подписывал словами: «Всем отличного настроения» и ставил смайлики. Когда ему заметили, что ничего смешного в этом нет и человека в колонии, скорее всего, убьют, Столяров ответил: «Два момента, не надо было воровать, второе становиться таким) все просто» (орфография сохранена).

Столяров и его «мотивации»

В 2014–2016 годах будущий зять министра обороны встречался с профессиональной спортсменкой, призером фитнес-турниров в бикини, чемпионкой Санкт-Петербурга и двукратным призером чемпионата России по волейболу Натальей Трифановой. Ее он публично называл своим «ангелом-хранителем», «опорой и поддержкой», отмечая: «Вместе мы пойдем далеко».

Однако пара далеко не ушла. Вскоре он стал встречаться с другой спортсменкой, также участвующей в фитнес-турнирах в бикини, Марией Соколовой. Рекламировал с ней продукцию компании, производящей спортивное питание, кроссовки Reebok Russia, путешествовал по миру. Эту девушку он тоже называл своей «поддержкой», «лучшей», «самым родным человеком», своей «мотивацией» и публиковал фото возлюбленной в бикини, сопровождая словами: «Когда у твоей девушки лучшая попа страны».

Знал бы он, что спустя каких-то шесть-семь лет его, Столярова, попу будет публично обсуждать, но в менее положительном ключе, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин…

Но до всех этих драматических событий еще далеко. Столяров еще никакой не зять министра обороны.

С фитнес-моделью, фигурой которой он публично гордился, начинающий блогер в итоге тоже расстался, встретив другую спортсменку. С ней он так же недолго рекламировал спортивные бренды, записывал ролики совместных тренировок, выкладывал фото из путешествий, называя девушку своей «поддержкой» и «мотивацией».

Столяров, Ксения Шойгу и тайга

Летом 2020 года Алексей Столяров познакомился с главной своей «мотивацией» (во всяком случае на сегодняшний день). В июле он участвовал в спортивном марафоне «Забег.РФ», который уже несколько лет организовывает дочь министра обороны Ксения Шойгу. «ВОСХИЩАЮСЬ ЕЮ, — сразу же напишет Столяров под их общим фото у себя в соцсети. — Первая делает спортивно-массовое мероприятие @zabegrf по всей РОССИИ!!! Браво КСЕНИЯ!».

Ксения была на год младше, но, как нетрудно догадаться, выше по социальной иерархии. Образование получала не в институте физкультуры, а, как многие дети российской элиты, в МГИМО, по специальности «международные экономические отношения». Да и трудовой путь начинала не фитнес-моделью в бикини, а сразу со стажировки в банке «Санкт-Петербург». Потом устроилась помощником заместителя руководителя в Ростехнадзор, а затем получила работу в «Газпромбанке», где доросла до советника зампреда правления.

К моменту знакомства с блогером Столяровым 30-летняя дочь министра обороны была еще и успешным предпринимателем, которому во всем сопутствовала удача: венчурный фонд Евтушенкова, где она управляющий партнер, инвесткомпания, выигрывающая госконтракты от Ростуризма, где она бенефициар, субподряды от олигарха Тимченко на строительство стадионов, мостов и дорог…

Ксения Шойгу одновременно являлась партнером и для крупных чиновников, и для российских миллиардеров из окружения президента Путина.

И с помощью российского бюджета и связей отца она организовывала впечатляющие для столь молодого возраста бизнес-проекты, многие из которых по случайному совпадению оказались связаны с Минобороны.

Кроме того, Ксения Шойгу возглавляла Федерацию триатлона России и курировала масштабный после сочинской Олимпиады проект — создание города-музея «Остров фортов» в Кронштадте. Общий объем инвестиций в проект, по разным оценкам, составлял от 36 до 45 млрд рублей. Его финансировали за счет бюджетных средств и денег частных инвесторов. Ксения как раз была тем человеком, который искал и успешно находил деньги от инвесторов.

В общем, вот такой встретил ее амбициозный фитнес-тренер из Питера Алексей Столяров.

«Как же мне повезло с тобой, люблю тебя, МОЯ Ксюша», — уже через несколько месяцев после их знакомства писал он под фото, на котором обнимал дочь министра обороны. И снова повторялись уже набившие оскомину слова, которые он писал в тех же соцсетях, но адресуя их другим девушкам: «Моя мотивация, самая-самая», «Мы одна команда, мы семья», «Ох, сколько же мы для вас создадим в будущем, сколько еще рекордов будет впереди. Ту би континью…».

Мотивация оказалось столь сильна, что блогеру Столярову пришлось покинуть любимый Васильевский остров в родном Питере и обосноваться в элитных пентхаусах в центре Москвы. В 2021 году Фонд борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией властями РФ) Алексея Навального как раз выяснил из данных Росреестра, что младшая дочь министра обороны владеет лофтом и двумя пентхаусами за полмиллиарда рублей. Один из лофтов, в частности, находится в Кадашевском переулке, в котором со второго уровня мансард открываются красивые виды на Третьяковскую галерею и Кремль (лофт Ксения умудрилась купить в 2016 году, когда ей было всего 25 лет. А официальный годовой доход ее отца Сергея Шойгу тогда составлял лишь 10 млн рублей). Другой пентхаус, площадью 435 квадратных метров, Ксения приобрела уже на 3-й улице Ямского Поля, а в 2021-м купила еще один, площадью 191 квадратный метр. Благодаря утечке из базы данных «Яндекс.Еды» расследователи установили, что на все три адреса элитных апартаментов еду заказывал новоиспеченный муж Ксении Алексей Столяров.

«@ksenia_shoigu делает меня лучше, стал носить чаще рубашки и костюмы», — делился он с подписчиками подробностями новой жизни.

Осенью 2021 года этот успешный союз был закреплен рождением общей дочери Миланы.

И хотя официально брак зарегистрирован не был, в семью министра обороны Алексей Столяров успешно вошел. И уже с полным правом упоминал в интервью в шоу «Ночной контакт» о своем тесте Сергее Шойгу:

«Он самый позитивный, самый добрый. Я такого человека не встречал. И Ксюша воспитана адекватно. В целом очень позитивно все.

Вместе с ним мы шашлыки не жарили, но настойку его пробовал. Минусы — он редко спрашивает, как у меня дела. На рыбалку не ходил, не берут, не заслужил. Может, в следующем году… Но в тайгу ходили вместе, это потрясающе! Туда пускали».

Был ли в тайге в то время президент Путин, Столяров не уточнял. Но отмечал, что тесть всегда его выслушает и поддержит, если понадобится.

Столяров и война

С началом войны зять министра обороны 33-летний тренер по фитнесу Алексей Столяров на фронт не ушел. Собственно, как и все сыновья и зятья элиты. Он продолжил записывать блогерские и рекламные видео, запустил на своем ютуб-канале экстремальное шоу о путешествиях «Семь вершин», в частности, снял серию выпусков про Якутск и Магадан, а также побывал на границе с Северной Кореей.

— Ты понимаешь, что здесь ездил бронепоезд главнокомандующего Северной Кореи, когда он приезжал к нам во Владивосток, это настолько непередаваемые эмоции! Ты как будто бы притрагиваешься к истории! — восклицал он в выпуске про границу с Северной Кореей.

Но к российской реальности зять министра обороны притрагиваться не спешил. С супругой отдыхал в Дубае, участвовал в организуемых ею марафонах и полумарафонах по бегу, сам проводил мероприятие под названием «Наибольшее количество человек, одновременно стоящих в планке, в мире» и выставлял об этом фото в разрешенном «ВКонтакте». «Почему не в Мариуполе?» — спрашивали его подписчики. Фитнес-блогер не отвечал. Он демонстрировал свои фото за рулем разнообразных иномарок, а иногда и верхом на них. «До Бахмута?» — спрашивали его снова. И снова не было ответа. Он выкладывал ролик на темы «как расслабиться, не употребляя алкоголь» или как «построить дом в подземелье». «Ехай на фронт уже», — писали ему подписчики (орфография сохранена). А он снова не отвечал.

Что касается запрещенного с начала войны инстаграма, то супруги после отдыха в Дубае и последующего хейта со стороны общественности вынуждены были свои страницы в этой западной сети закрыть.

К слову, из-за инстаграма случился небольшой скандал. Зятя министра обороны уличили в том, что он поставил лайк под одним из антивоенных постов Юрия Дудя (признан властями РФ иностранным агентом), но Столяров удалил свой лайк, после того как информация об этом вместе со скриншотами разлетелась по патриотическим телеграм-каналам. Даже вступил с кем-то в перепалку, назвав одного критика «Z-быдлом». Словом, такой вот не совсем соответствующий критериям зять министра обороны. Впрочем, сам Алексей Столяров затем назвал все это «фотошопом» и попросил подписчиков не вестись на «фейки», заявив, что ничего такого не лайкал и никого не обзывал.

Но осадок, как говорится, остался. Особенно у главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Сегодня, в пик противостояния с министром обороны, Пригожин по зятю Шойгу проходится отдельно, используя привычную для него, Пригожина, в последние месяцы ненормативную лексику, разбавленную оскорблениями.

Так, в мае 2023 года, обращая внимание на беззаботную жизнь детей топ-чиновников России, глава ЧВК «Вагнер» сказал про блогера Столярова и Ксению Шойгу:

«У Шойгу зять ходит, булками трясет. Имеется в виду ягодицами, а дочка открывает кронштадтские форты. Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? На боеприпасы, бл***ь, потрать.

<…> И когда министр обороны РФ трясет своей «доченькой» и каким-то уом, который блогер сидит и еще пальцы гнет, что ему спецоперация не нравится. Не мы придумали эту спецоперацию. Но мы взяли под козырек и сказали, если деревня попала в блудняк, если мы пошли пться с соседями, надо пться до конца. А получается, что мужики бьются, а кому-то просто нравится балдеть. Как может зять Шойгу поехать в Арабские Эмираты и своей «попочкой» трясти? Понятно, что сквозит голубизна. Такая, бл, крепкая голубизна, но ничего страшного, это их там выбор семейный. Мне наплевать. <…> Дети элиты в лучшем случае свои, извиняюсь, «хлебальники» закрыли, а некоторые из них позволяют себе еще определенную публичную… жирную, беспечную жизнь. У элиты дети мажут себя кремами и показывают это в инстаграмах, ютубах и так далее, а у обычных людей дети приходят в цинке, разорванные на куски», — добавил Пригожин. Впрочем, он тоже не пояснял, на фронте ли сейчас его сын.

Так известный в узких кругах блогер Алексей Столяров стал известен в кругах более широких. Правда, не как фитнес-блогер, а как зять министра обороны, не отправившийся на фронт и подвергшийся унизительным ремаркам со стороны главного врага своего тестя.

«Новая газета Европа» направила господину Столярову официальный запрос об интервью. Среди прочего мы попросили его рассказать, есть ли какие-то веские основания — бронь, состояние здоровья или что-то другое, — по которым он не отправился на фронт. Блогер на это не ответил. Как и на вопрос о своем отношении к так называемой спецоперации.

Вместо послесловия

«Я понимаю, что Ксения — тот человек, с которым я хочу прожить всю жизнь!», «Ксюша — моя главная поддержка во всем! Люблю ее!». Сегодня он еще пишет так в своих соцсетях. Это самые продолжительные отношения блогера Алексея Столярова, его союзу с Ксенией Шойгу почти три года. «Новая газета Европа» в официальном запросе к зятю Шойгу также поинтересовалась, насколько значимо для него положение, которое занимает сегодня его тесть, и изменится ли что-то в его жизни, если Шойгу лишится своей должности.

Как нетрудно догадаться, на эти вопросы мы тоже не получили ответов.

Сегодня карьера Алексея Столярова по-прежнему на высоте: он ведущий музыкальных премий и марафонов, не пропадает из телепрограмм: на канале СТС выходит реалити-шоу «Большой побег» с его участием, а на «МУЗ-ТВ» он ведет авторскую рубрику. И еще он ездит в Луганск — в рамках созданного недавно Кремлем патриотического «Движения первых». В Луганске зять Шойгу снимает ролики о том, как «преображается город» после того, как вошел (то есть был оккупирован с помощью местных сепаратистов) в состав России и стал столицей «Луганской народной республики». Столяров просто опрашивает местных жителей (как складывается впечатление, заранее выбранных) на камеру, и все они отвечают, «как много всего отремонтировано» и что «стало гораздо лучше, чем было».

Только вот посетить с супругой любимую прежде Америку, куда он выезжал еще не так давно с предыдущими дамами сердца, Алексей Столяров теперь не сможет. Дочь министра обороны с началом войны оказалась под санкциями США как

«заработавшая десятки миллионов долларов на государственных строительных проектах и имеющая деловые интересы, напрямую связанные с министерством обороны».

Осенью 2022 года Ксения попала в санкционный список Японии, а этой весной — в санкционный список Украины как дочь Сергея Шойгу, который в свою очередь «непосредственно отвечает за реализацию политики, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

«Я самый обычный парень! Я просто всегда верил, верил, что получится. Сегодня я усну в одном из лучших отелей Швейцарии с вот таким видом, — писал фитнес-блогер Столяров незадолго до встречи с дочерью министра обороны. — И это только начало. Главное верить».

Так «самый обычный парень» смог не только построить успешную карьеру, но и добиться вершин, о которых вряд ли мечтал, — быть зятем целого министра.

…Вот они все трое — Столяров, Ксения и ее отец Сергей Шойгу (в джинсовой куртке с нашивкой «Putin Team» и белых кроссовках). Широко улыбаются, отмечая Новый, 2022 год. Делясь семейным снимком в еще не закрытом от глаз публики инстаграме, Ксения Шойгу напишет: «Пусть мечты сбываются!»

Через полтора месяца начнется война.

Будут ли они в том же составе фотографироваться после этой войны, покажет время.

Вера Челищева, «Новая газета Европа»

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