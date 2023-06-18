Как разблокировать «секретную кнопку» на iPhone 1 18.06.2023, 10:09

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Надо сделать всего пару кликов.

Пару лет назад Apple с выходом iOS 14 добавила в iPhone функцию «невидимой кнопки». Суть ее заключалась в том, что при двойном или тройном постукивании по задней панели айфона включается или выключается нужная вам функция. Большая часть пользователей поиграла в свежую опцию и забыла о ней, а зря, пишет unian.net.

На момент выхода это нововведение имело ограниченный функционал, поэтому для чего-то действительно полезного оно не подходило, да и работало оно так себе. Сегодня же юзеры могут превратить постукивание в универсальную кнопку для 99% возможных задач iOS.

Как работает «невидимая кнопка» на iPhone

Прежде всего, нужно убедиться, что ваш iPhone обновлен минимум до версии iOS 14. Фича поддерживается на всех современных айфонах, начиная с iPhone X и новее.

Активируется она двойным или тройным тапом по задней панели – после маленькой задержки в пол-секунды, айфон выполнит ранее выбранное вами действие. На постукивания можно назначить любую команду: например, включить фонарик, сделать скриншот, открыть Центр уведомлений или активировать камеру.

Одним из самых популярных действий среди пользователей является блокировка ориентации телефона. Активировав блокировку ориентации, вы сможете комфортно листать ленту соцсетей или скроллить страницы браузера, не беспокоясь о том, что ваш смартфон внезапно перевернется в альбомный режим.

Включение функции «Коснуться сзади»

Открываем настройки iPhone, заходим в раздел «Универсальный доступ», открываем пункт «Касание» → «Касание задней панели». Именно тут и назначаются действия на двойное или тройное «касание» по задней панели айфона. Завершаем настройку и начинаем пользоваться.

Теперь при постукивании по задней панели смартфона у вас будет срабатывать заданное вами действие. Согласитесь, это быстрее, чем лезть в «Пункт управления» и искать переключатель среди кучи кнопочек.

Отметим, что в отличие от многих других действий, которые можно навесить на такую «невидимую кнопку», блокировка ориентации вряд ли вам помешает даже в случае ложного срабатывания. Среди «яблочных» пользователей эта настройка считается лучшим способом задействовать старую, но до сих пор малоизвестную фишку системы.

Напоследок подчеркнем, что функцию нельзя включить на iPad. Планшеты Apple банально не умеют распознавать постукивания.

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