Под Геническом ВСУ ударили по ж/д составу армии РФ в момент разгрузки боеприпасов 5 18.06.2023, 10:16

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Россияне понесли огромные потери.

В оккупированном Рыково в Херсонской области под удар ВСУ попал состав российской армии, перевозивший снаряды.

Как сообщал сайт Charter97.org, рано утром в воскресенье, 18 июня, мощные взрывы гремели в оккупированном селе Рыково, что в Херсонской области.

Позже стало известно, что под удар попал железнодорожный состав оккупантов с боеприпасами, передает dialog.ua.

В Сети появилось большое количество видео «бавовны», которые сняли очевидцы.

Информацию также подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Удар по военному объекту россиян был нанесен примерно в 4 часа утра.

«Попадание на территорию элеватора. Судя по сообщениям от местных, большой склад. Пошла детонация», - сообщил Андрющенко.

Звуки детонации снарядов местные слышали несколько часов после «прилетов».

Журналист Денис Казанский уточнил, что под ударом оказался железнодорожный состав российской армии во время разгрузки боеприпасов на станции «Партизаны».

«Есть много погибших среди российских военных, которые занимались погрузкой», - уточнил он.

Отметим, что Рыково находится примерно в 120 км от территорий, которые контролируются украинской армией.

Можно предположить, что для удара по российскому военному объекту украинцы использовали ракеты Storm Shadow. Украинская сторона пока информацию не комментирует.

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