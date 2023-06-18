Азаренок собрал новые материалы для ареста Лукашенко 4 18.06.2023, 10:22

7,784

Пропагандист съездил на оккупированные территории Запорожской области.

Пропагандист Григорий Азаренок снова съездил на оккупированные территории Украины, где затронул тему вывоза украинских детей в Беларусь.

В эфире канала СТВ Григорий Азаренок показал, как встретился с представителем оккупационной администрации Запорожской области Украины Сергеем Толмачевым, который фактически признал факты вывоза оттуда детей в Беларусь.

«Запорожская область уже вывозила детей в Республику Беларусь. Беларусь — это наш стратегический, основной партнер и союзник среди всех стран как постсоветского лагеря, так и во всем мире. Поэтому уже наши дети — и особенно с северных территорий — выезжали туда на отдых. Буквально недавно это было, месяц назад», — сказал местный представитель коллаборационной администрации.

Напомним, что недавно известный паралимпиец и убежденный сторонник Лукашенко Алексей Талай в интервью БелТА признал, что вывоз украинских детей в Беларусь одобрил лично Лукашенко. Ранее подобное стало основной причиной выдачи ордера на арест Владимира Путина со стороны Международного уголовного суда.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».