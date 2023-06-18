Белорусским генералам впервые дали самолет с туалетом на борту 4 18.06.2023, 10:38

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Судно прилетело на аэродром в Мачулищах.

С 18 мая 2023 мы стали отмечать в ежедневной сводке авиа-активности учебно-тренировочные полеты

Мониторинговый проект «Беларускі Гаюн» отметил появление нового для белорусской армии типа самолета – Ту-134АК.

Данный борт прилетел на аэродром Мачулищи 8 декабря 2022 года под регистрационным номером RF-65681 ВКС РФ.

До этого он долгое время находился на хранении в РФ, к началу 2022 года прошел капремонт, и после очутился в Беларуси.

С конца 2022 года данный Ту-134 был на минском Авиаремонтном заводе, а уже в мае 2023 г. встал на крыло в ливрее МО РБ. В РБ борт получил новый белорусский регистрационный номер — EW-772DV и сейчас дислоцируется на аэродроме 50-й САБ в Мачулищах.

Надо отметить, что данный Ту-134АК – первый пассажирский самолет в распоряжении МО РБ, у которого есть бортовой туалет. Сразу вспоминается как в ноябре 2022 года министры обороны и иностранных дел РБ провели целых 6 часов в полете на Ил-76 ВВС РБ с ведром на борту.

Однако не стоит думать, что привилегии нового борта будут доступны рядовым солдатам. Нет, воспользоваться туалетом смогут лишь высшие чины ВС РБ, так как самолет имеет VIP-исполнение и предназначен для перевозки военного руководства.

Ну и да, «новым» данное судно можно назвать лишь условно ведь самолету уже около 40 лет. В данный момент, воздушное судно все еще проходит плановый облет, согласно информации на портале гос. закупок, экипаж борта уже распечатал себе инструкцию эксплуатационную документацию на данный борт, но в Мачулищах еще предстоит закупить аэродромную ассенизационную машину, чтобы не сливать отходы на полосе.

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