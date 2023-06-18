Немецкое издание Stern разоблачило фейк Соловьева о Буданове

Немецкое издание Stern разоблачило фейк Соловьева о Буданове3
- 18.06.2023, 10:43
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Журналисты опровергли ложь кремлевского пропагандиста.
Немецкое издание Stern опровергло очередной российский пропагандистский фейк о ранении главы украинской разведки Кирилла Буданова.
Опровержение опубликовал журнал.
«Российские пропагандисты со ссылкой на Stern утверждают, что глава украинской спецслужбы находится в коме в больнице Берлина. Но сообщение вымышленное», — говорится в статье.
В ней отмечается, что 1,3 миллиона читателей Telegram-канала Владимира Соловьева, самого громкого пропагандиста Путина, возможно, были счастливы, прочитав такое сообщение: «Буданов в коме — по версии немецкого журнала Stern».
Соловьев утверждает, что репортеры Stern анонимно пообщались с врачами клиники, куда госпитализировали Буданова, и те сказали, что глава украинской спецслужбы получил черепно-мозговую травму, прогнозы относительно состояния его здоровья тревожные.
«Ни одного такого сообщения Stern не публиковал», — заявляет журнал.
Накануне роспропаганда запустила фейк о том, что якобы 29 мая ракета попала в здание ГУР, что привело к «серьезному ранению» главы украинской разведки Кирилла Буданова. Также россияне выдумали, что его «вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил Буданова в Германию».
В день «ракетного удара по ГУР» украинская разведка опубликовала видео, на котором ее начальник отметил очередную неудачную попытку террористических действий РФ и пообещал ответ.
Ранее кремлевские пропагандисты безуспешно пытались распространить фейки о «гибели» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других генералов. Их сразу же опровергли, в том числе и сам генерал.