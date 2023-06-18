«Невеста открывает конверт, а там лишь записка: не в деньгах счастье» 2 18.06.2023, 10:50

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Белорусы рассказали о свадьбах, которые невозможно забыть.

Как молодожены, так и гости ожидают от свадьбы исключительно положительных эмоций и о форс-мажорах с прочими неприятностями стараются даже не думать. Однако нередко все идет не по плану, и происходят вещи, которые потом как анекдоты вспоминают с друзьями и родственниками.

Сайт onliner.by опубликовал несколько свадебных историй от своих читателей, которые действительно сложно забыть.

Ведущий должен был говорить на английском, но что-то явно пошло не так

Инна (девушка попросила изменить свое имя) порядка 15 лет проработала свадебным фотографом и за это время становилась очевидцем совершенно разных историй. Вот парочка из них.

— Наверное, самой необычной была свадьба-«катастрофа», на которой у ребят абсолютно все шло не так, как им хотелось. До загса у них была фотосессия, во время которой жених полез на парапет и полностью разорвал себе брюки по шву на попе, так что вместо фотосессии мы поехали зашивать ему штаны. Потом в загс опоздал свидетель, и роспись, насколько я помню, сместили минимум на 40 минут. Когда уезжали оттуда, невеста в машине вывернула на себя емкость с водой, в которой находился букет. А когда родители встречали молодоженов с бокалами шампанского, чья-то мама зацепилась за коврик, и все это упало и разбилось. При этом обошлось без слез, ребята отнеслись к происходящему позитивно, и свадьба закончилась нормально.

Забавной была еще одна свадьба. Белоруска выходила замуж за итальянца, и в Минск прилетела большая группа близких жениха — наверное, человек 15. Молодые нашли ведущего, который якобы говорил на английском языке. Но он их обманул и иностранного вообще не знал.

Был убийственный момент, когда у ресторана молодоженов встречали с хлебом-солью и он заявил: «Пэрэнтс встречают молодых виз хлэб энд сол».

Я запомнила это на всю жизнь, и все присутствующие поняли, что свадьба будет очень веселой. Невесте вместо того, чтобы праздновать, пришлось переводить то, что ведущий говорил в микрофон, объяснять, что вообще происходит вокруг. Если бы она запарилась, было бы, конечно, ужасно, но она приняла все достаточно спокойно, и в итоге ведущему даже заплатили.

«Во время танца у жениха потерялось кольцо — искали всей свадьбой»

Алексей живет в Витебске и под сценическим псевдонимом Celentano работает ведущим на различных мероприятиях — от квизов, корпоративов, тимбилдингов до спортивных соревнований, выступает со своей кавер-группой Pushka Band. Естественно, свадьбы он тоже стороной не обходит, и в его копилке оказалось несколько интересных случаев.

— К концу одной свадьбы молодожены обнаружили, что кольцо жениха потерялось. Фотограф стал по снимкам на камере искать, в какой момент это произошло. И выяснилось, что все случилось, когда супруги танцевали. Невеста, конечно, очень распереживалась, расплакалась и сказала, что это плохая примета. Я же старался ее всячески успокоить, говорил, что кольцо найдем, да и это второстепенно, главное — отношения и чувства друг к другу. Искали кольцо со всеми гостями, а их было немало, и в итоге нашли под одной из колонок. Так что все закончилось отлично. Эти ребята, кстати, очень хорошая пара, и я знаю, что они вместе, у них все здорово. А тогда, наверное, кольцо просто оказалось великовато жениху и соскользнуло.

Ну а во втором случае, о котором я вспомнил, мне пришлось ради свадьбы проехать больше 600 километров. И я помню, что начал застолье словами: «Два одиноких парусника вместе приплыли в гавань под названием Любовь. Вы думаете, дальше все будет так спокойно? Да ничего подобного! А теперь подняли ваши ручки!»

Хотелось таким образом завести публику. Пошла отбивка, все начали хлопать, кричать, и тут резко встает человек (видимо, священник), возникает тишина, и он начинает читать молитву.

Признаюсь, такое в моей практике случилось впервые, все пошло не по сценарию, и я даже немного опешил. Но потом я узнал, что это такая местная традиция, и в ней, конечно же, нет ничего плохого. Все прошло нормально. Просто о таких вещах нужно знать, и я всегда спрашиваю заранее, но тогда мне не рассказали.

«Открывает конверт, а там лишь записка с текстом: не в деньгах счастье»

А вот другая наша читательница была удивлена масштабами самой свадьбы. На торжестве в нашей огуречной столице — Ольшанах, куда ее пригласила невеста-одногруппница, собралось 400 человек.

— Если честно, я не ожидала, что там будет столько людей, и узнала об этом лишь по дорогое в Ольшаны, — начинает рассказ собеседница. — Такое ощущение, что там собрались все жители Ольшан и соседнего городка, откуда родом жених. Все проходило в каком-то огромном помещении, напоминавшем столовую. Причем столы стояли не буквами «П» или «Г», а были выстроены рядами, как прилавки на Комаровке.

Все друг с другом общались, из-за чего стоял какой-то гул, и ведущий хоть и надрывался, все равно не смог его перекричать. В итоге конкурсы, как мне показалось, просто прошли мимо. Но людям было хорошо. Они курсировали от стола к столу, подсаживались, знакомились друг с другом, общались, задавая вопросы: «А ты откуда? Кем приходишься жениху и невесте?» И в какой-то момент я просто поймала себя на мысли: да сколько можно, я уже 70 раз за сегодня знакомилась! Я, честно говоря, просто устала и через несколько часов, предупредив невесту, пошла спать — нас с моим парнем приняли соседи невесты. Чтобы вы понимали, от перенапряжения я потом отходила всю ночь.

Почему так случилось? Во-первых, меня не предупредили о местных особенностях, а во-вторых, я просто никогда не присутствовала на таких огромных свадьбах. Шум там реально стоял невообразимый. Я оказалась к этому не готова.

Ну а вторую историю мне рассказала другая одногруппница. Когда сейчас рассказываешь, звучит смешно, но тогда девушке было реально очень обидно, и напоминало плевок в душу. Когда-то дома она открывала конверты с деньгами, в одном ничего не обнаружила — лишь записку со словами: «Не в деньгах счастье». Ну, раз ты так считаешь, почему их не подарил? На самом деле, это очень хорошая девчонка, и кто-то вот так с ней поступил…

Она, конечно, подозревала в произошедшем каких-то родственников, друзей, но правду так и не узнала. Ее рассказ меня очень сильно возмутил и произвел на меня серьезное впечатление. И когда у меня была своя свадьба, церемонию дарения сняли на видео. Если бы кто-то так со мной поступил, я бы устроила такую встряску, что на всю жизнь запомнили бы. Но, к счастью, такого не произошло.

«И молодые начали уходить под воду»

Другой наш собеседник рассказал, что во время учебы в одном из творческих университетов в свободное время подрабатывал фотографом. Среди заказов была свадьба его знакомых в небольшом городке в Минской области. Часть фотосессии перед банкетом он решил устроить на местном озере. По задумке молодожены должны были переплывать пруд на плоту, а он собирался фотографировать их с берега.

— На тот момент такое решение казалось романтичным, — смеется парень. — На плот залезли жених, невеста и свидетель. Поначалу все шло неплохо, но на середине пути (метров 20 от берега) старый плот не выдержал веса и начал уходить под воду. Хорошо, что было не очень глубоко, и под воду ушли разве что по пояс. Но девушка была в платье, и ей, мягко говоря, было очень неприятно. На меня поначалу ругались, однако потом все отошли. Ребята переоделись и поехали праздновать дальше, а я — вместе с ними. Мне просто повезло, что это были мои знакомые, и больше негатива в свой адрес я не слышал.

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